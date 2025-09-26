Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cử tri TP.HCM nói phải xem xét trách nhiệm cán bộ để xây 'nhầm' nhà

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/09/2025 18:41 GMT+7

Cử tri phường Phú Lợi (TP.HCM) đề nghị cần có sự giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai, xây dựng và xem xét trách nhiệm của cán bộ địa phương để xảy ra xây nhầm nhà trên đất của người khác.

Ngày 26.9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một và Chánh Hiệp (TP.HCM). Ngoài các ý kiến của cử tri phát biểu về những bức xúc xảy ra trong đời sống xã hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM quan tâm, cử tri phường Phú Lợi còn đề nghị cần xem xét trách nhiệm của cán bộ địa phương khi để xảy ra việc xây nhầm nhà trên đất của người khác.

Để xảy ra xây nhầm nhà phải xem xét đánh giá cán bộ

Theo đó, bà Thái Lệ Thủy (cử tri phường Phú Lợi, TP.HCM) nêu vấn đề trong thời gian vừa qua báo chí đưa thông tin về việc xây nhầm nhà trên đất của người khác trên địa bàn Bình Dương cũ, nay là TP.HCM.

Theo bà Thủy, việc xây nhầm nhà trên đất của người khác (xảy ra ở xã Bàu Bàng và phường Chánh Hiệp, TP.HCM) chỉ khi báo chí phanh phui thì người dân mới được biết.

Cử tri TP.HCM nói phải xem xét trách nhiệm cán bộ để xây 'nhầm' nhà - Ảnh 1.

Cử tri phát biểu tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Trong khi đó, việc xây dựng trái phép xảy ra trong thời gian dài, cán bộ địa phương là cán bộ cấp xã, huyện (lúc chưa sáp nhập) chẳng lẽ không hề hay biết? Cán bộ ở những địa phương để xảy ra việc xây nhầm nhà sao không bị xem xét trách nhiệm mà còn được cất nhắc, đề bạt lên cao hơn… Vì vậy phải xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ liên quan", bà Thủy nói.

Do đó, bà Thủy đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM quan tâm, giám sát việc thực hiện pháp luật đất đai, xây dựng ở địa phương, đồng thời phải xem xét trách nhiệm của cán bộ ở những địa phương nơi xảy ra việc xây nhầm nhà trên đất của người khác.

Cử tri TP.HCM nói phải xem xét trách nhiệm cán bộ để xây 'nhầm' nhà - Ảnh 2.

Xây nhầm nhà trên đất người khác ở xã Bàu Bàng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chuyện hy hữu ở Bàu Bàng: Xây nhầm nhà nhưng chủ nhà không nhận sai

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ việc ông T.V.N ở xã Bàu Bàng (TP.HCM) xây nhầm nhà lên 2 thửa đất (1699 và 1700 ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương trước đây) của gia đình bà N.T.A.N từ năm 2016 đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T.V.N cho rằng với hiện trạng đất như hiện tại thì việc xây nhà của ông là không sai. 

Sau khi gia đình bà N.T.A.N phát hiện và làm đơn khiếu nại nhiều lần, sau đó UBND huyện Bàu Bàng kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông T.V.N, số tiền phạt 8 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả là trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Tuy nhiên, ông T.V.N không nhận sai và khởi kiện ra tòa, yêu cầu tòa án tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng đối với ông.

Qua các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn yêu cầu của ông T.V.N và nhận định vị trí đất của ông T.V.N có số thửa 1701; vị trí căn nhà ông T.V.N đã xây nhầm lên thửa đất số 1700 và 1699 của gia đình bà N.T.A.N.

UBND xã Bàu Bàng đang tiếp tục giao vụ việc cho Phòng Kinh tế tham mưu, đề xuất hướng xử lý.

Cử tri TP.HCM nói phải xem xét trách nhiệm cán bộ để xây 'nhầm' nhà - Ảnh 3.

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Chánh Hiệp

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM), từ năm 2024 cũng xảy ra trường hợp tương tự khi ông N.M.T đã xây nhầm nhà lên đất của bà V.T.T (vị trí đất ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ).

Sau khi sự việc xảy ra, ông N.M.T đã chủ động xin lỗi bà V.T.T và xin 45 ngày để thuê "thần đèn" di dời căn nhà về đúng vị trí, trả lại đất cho bà T.

Xây nhầm nhà trên đất người khác ở xã Bàu Bàng: Người xây dựng không nhận sai

Xây nhầm nhà trên đất người khác ở xã Bàu Bàng: Người xây dựng không nhận sai

Làm việc với cơ quan chức năng xã Bàu Bàng (TP.HCM), ông T.V.N, người đã xây nhầm nhà trên đất của bà N.T.A.N vẫn khẳng định theo hiện trạng thực tế thì căn nhà gia đình ông T.V.N xây là không sai.

Vụ 'xây nhầm nhà' trên đất người khác: Tổ trưởng dân phố nói gì?

Xây 'nhầm' nhà trên đất của người khác để tránh gần khu mộ?

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
