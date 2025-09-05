Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tặng 100 triệu đồng cho học sinh phường Phú Lợi

Đỗ Trường
Đỗ Trường
05/09/2025 10:25 GMT+7

Sáng 5.9, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại Trường tiểu học Phú Hòa 1 (phường Phú Lợi, TP.HCM) và tặng 100 triệu đồng cho hội khuyến học phường Phú Lợi.

Tại lễ khai giảng cùng chung với cả nước, các đơn vị, cá nhân và bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ, cũng đã trao tặng quà, học bổng… tổng trị giá trên 68 triệu đồng cho các em học sinh Trường tiểu học Phú Hòa 1 (phường Phú Lợi, TP.HCM), vượt khó đến trường.

- Ảnh 1.

Trao tặng xe đạp cho học sinh Trường tiểu học Phú Hòa 1

ẢNH: Q.A

Cũng trong sáng 5.9, Trường tiểu học Phú Lợi tổ chức lễ khai giảng năm học mới và tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó của trường.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Lợi (bên phải) trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho Hội khuyến học phường Phú Lợi

ẢNH: Q.A

Phường Phú Lợi (TP.HCM) được sáp nhập từ các phường Phú Lợi, Phú Hòa và 1 phần phường Hiệp Thành TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) có dân số 107.721 người, trong đó phần lớn là công nhân, người lao động sinh sống trên địa bàn. Đây cũng là nơi tập trung nhiều trường học, trường đại học và cao đẳng.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại

Sáng nay (5.9), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP.Hà Nội), Bộ GD-ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.

Khai giảng ở ngôi trường có 8 học sinh tại đảo tiền tiêu

Náo nức lễ khai giảng đặc biệt

Khám phá thêm chủ đề

phường Phú Lợi trường Tiểu học Phú Lợi trường Tiểu học Phú Hoà 1 Bình Dương học sinh khai giảng tặng quà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận