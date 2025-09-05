Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tặng 100 triệu đồng cho học sinh phường Phú Lợi

Tại lễ khai giảng cùng chung với cả nước, các đơn vị, cá nhân và bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ, cũng đã trao tặng quà, học bổng… tổng trị giá trên 68 triệu đồng cho các em học sinh Trường tiểu học Phú Hòa 1 (phường Phú Lợi, TP.HCM), vượt khó đến trường.

Trao tặng xe đạp cho học sinh Trường tiểu học Phú Hòa 1 ẢNH: Q.A

Cũng trong sáng 5.9, Trường tiểu học Phú Lợi tổ chức lễ khai giảng năm học mới và tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó của trường.

Ông Nguyễn Văn Lợi (bên phải) trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho Hội khuyến học phường Phú Lợi ẢNH: Q.A

Phường Phú Lợi (TP.HCM) được sáp nhập từ các phường Phú Lợi, Phú Hòa và 1 phần phường Hiệp Thành TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) có dân số 107.721 người, trong đó phần lớn là công nhân, người lao động sinh sống trên địa bàn. Đây cũng là nơi tập trung nhiều trường học, trường đại học và cao đẳng.