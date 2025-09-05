Khai giảng ở ngôi trường có 8 học sinh tại đảo tiền tiêu

Sáng 5.9, khi hàng trăm nghìn học sinh trên cả nước rộn ràng trong ngày khai giảng năm học mới, tại đảo Trần, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, thuộc đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), một lễ khai giảng đầy ý nghĩa cũng được tổ chức tại Trường liên cấp đảo Trần.



Lễ khai giảng ấm áp, vui tươi của 8 học sinh tại Trường liên cấp đảo Trần ẢNH: N.H

Ngôi trường đặc biệt này chỉ có 8 học sinh, gồm 7 em cấp tiểu học và một trẻ mầm non, dưới sự dạy dỗ của 3 cô giáo. Không cờ hoa rực rỡ, không sân trường đông đúc như đất liền, nhưng buổi lễ nơi đầu sóng ngọn gió vẫn ngập tràn niềm vui và sự ấm áp.

Lễ khai giảng trực tuyến giữa trùng khơi

Khác với ở đất liền, lễ khai giảng tại đảo Trần diễn ra giản dị, chỉ có 8 học sinh, 3 cô giáo, phụ huynh và lực lượng bộ đội hải đảo. Nhờ sự quan tâm của ngành giáo dục và chính quyền địa phương, buổi lễ được kết nối trực tuyến, đồng bộ với hàng nghìn ngôi trường khác trong tỉnh Quảng Ninh.

Lần đầu tiên các học sinh được hòa mình vào không khí khai giảng chung với cả nước ẢNH: N.H

Những ngày qua, sân trường nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, băng rôn khai giảng treo trang trọng. Phụ huynh và bộ đội cũng góp sức cùng các cô giáo trang hoàng lớp học, tạo nên không khí náo nức đón chào năm học mới.

"Dù ở nơi xa xôi, điều kiện còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn muốn mang đến cho học trò một ngày khai giảng thật vui tươi, ý nghĩa và an toàn", cô Lê Thị Bích Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Lân, phụ trách điểm trường đảo Trần, chia sẻ.

Niềm tin từ nơi đầu sóng

Khi tiếng trống khai giảng vang lên giữa trùng khơi, không chỉ là tín hiệu khởi đầu năm học mới, mà còn là minh chứng cho tình yêu nghề, tình yêu biển đảo của các thầy cô nơi đảo xa. Với sự đồng hành của quân và dân trên đảo, 3 cô giáo và 8 học sinh nơi đây bước vào năm học mới đầy niềm tin, khát vọng và hy vọng.

Cô trò tại đảo Trần chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới ẢNH: N.H

Ngôi trường nhỏ giữa biển khơi vẫn sáng đèn tri thức, gieo mầm cho tương lai. Và chính những lớp học giản dị nơi đảo tiền tiêu đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần, để mỗi học trò lớn lên cùng tình yêu biển đảo, tiếp nối truyền thống giữ gìn và xây dựng quê hương.

Để kịp chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026, 3 cô giáo của trường đã vượt sóng bằng xuồng ra đảo nhiều ngày trước, mang theo sách vở, đồ dùng học tập và sự háo hức trước thềm năm học mới. Năm nay, hai cô giáo tình nguyện Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh còn đưa theo các con trai (lớp 3 và lớp 5) ra đảo, cùng học tập với các bạn nhỏ nơi đây.

Qua màn hình ti vi các em nhỏ được nghe Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi lời chúc mừng năm học mới ẢNH: N.H

"Đưa con ra đảo học vừa để được gần mẹ, vừa giúp con trải nghiệm cuộc sống nơi biển đảo, rèn luyện tính tự lập, biết chia sẻ khó khăn và thêm yêu mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc", cô Linh xúc động chia sẻ.

Trường học trên đảo Trần nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn vài phòng học, song mỗi học trò nơi đây đều là niềm tin, là kỳ vọng không chỉ của gia đình mà còn của cả đảo tiền tiêu.

Chị Hoàng Thị Quang, phụ huynh có con vào lớp 1, cho biết: "Gia đình rất phấn khởi vì trường học sạch đẹp, đầy đủ, có sự quan tâm của thầy cô và các chú bộ đội. Người dân chúng tôi gửi trọn niềm tin vào các cô giáo những người mang con chữ, mang cả tình thương ra đảo".