Thời tiết đẹp trên cả nước ngày khai giảng năm học mới

Ngày 5.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết ngày khai giảng năm học mới 2025 - 2026 trên phạm vi cả nước trời không mưa, nhiều nơi có nắng, chỉ một số nơi có nắng nóng.

Thời tiết ngày 5.9 thuận lợi cho các trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, thời tiết ở khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Thời tiết ở khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng ban ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to; riêng cao nguyên Trung bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to.

Dự báo nhiệt độ ngày 5.9 ở Bắc bộ khoảng 24 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trung bộ từ 24 - 34 độ C. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ 23 - 33 độ C.

Theo Bộ GD-ĐT, hôm nay 5.9, 30 triệu học sinh trên phạm vi cả nước bước vào năm học 2025 - 2026 trong không khí đặc biệt. Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt, thống nhất toàn quốc gắn liền kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục.

Lễ khai giảng chính thức diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30 sáng 5.9 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp và kết nối đến toàn bộ cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, cao đẳng, đại học đến giáo dục nghề nghiệp trên cả nước.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường kết thúc hoạt động riêng trước 8 giờ để đồng loạt tham gia lễ khai giảng năm học mới chung.