Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới

Tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là lần đầu tiên trường tổ chức lễ khai giảng với quy mô hoành tráng và trang trọng. Đây cũng là sự kiện đánh dấu cho sự khởi đầu của năm học mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đặc biệt, năm nay Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng là trường CĐ duy nhất được Bộ GD-ĐT chọn là một trong 18 điểm cầu trực tuyến trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). "Công tác chuẩn bị đã được tiến hành nhiều ngày qua và hiện mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ khai giảng vào ngày mai", tiến sĩ Kha chia sẻ.

Theo kế hoạch, lễ khai giảng sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng 5.9, có khoảng 1.500 sinh viên tham dự, trong đó phần lớn là tân sinh viên khóa 2025. Đây cũng là dịp để chào đón thế hệ sinh viên mới bước vào môi trường học tập, rèn luyện tại Cao Thắng.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường đồng thời tổ chức triển lãm "Thành tựu đào tạo - Cao Thắng 119 năm" diễn ra trong hai ngày 4-5.9, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. "Triển lãm này nằm trong chuỗi các hoạt động chào năm học mới và hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập trường. Các em sinh viên đều rất hứng khởi khi được trải nghiệm hoạt động ý nghĩa này", Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị cho lễ khai giảng:

Cờ đỏ sao vàng được treo ở khắp nơi trong khuôn viên trường ẢNH: YẾN THI

Công tác chuẩn bị bắt đầu từ nhiều ngày trước, trường chuẩn bị mái che cỡ lớn phục vụ cho lễ khai giảng ẢNH: LÊ HIẾU ĐỂ

Không chỉ các cán bộ, giảng viên mà còn nhiều sinh viên được huy động tham gia công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng ẢNH: YẾN THI

Sinh viên cẩn thận sắp xếp bàn ghế ở khu vực sân khấu chính, nơi diễn ra lễ khai giảng ẢNH: YẾN THI

Thiết bị để kết nối với điểm cầu chính lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) ẢNH: YẾN THI

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng là ngôi trường kỹ thuật lâu đời bậc nhất cả nước, sắp tròn 120 năm tuổi ẢNH: YẾN THI

Nhiều máy quạt công suất lớn, ghế được sắp xếp ngay ngắn... để phục vụ cho khách mời, sinh viên ẢNH: YẾN THI

Khu vực sảnh B trưng bày, giới thiệu các thiết bị, mô hình và nội dung đào tạo hiện đại trong Triển lãm “Thành tựu đào tạo - Cao Thắng 119 năm” ẢNH: YẾN THI



