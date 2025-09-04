Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới

Yến Thi
Yến Thi
04/09/2025 19:38 GMT+7

Chiều 4.9, không khí tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM) trở nên nhộn nhịp hơn khi cán bộ, giảng viên và sinh viên tất bật hoàn tất những khâu cuối cùng cho lễ khai giảng năm học 2025-2026, diễn ra vào sáng mai (5.9).

Tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là lần đầu tiên trường tổ chức lễ khai giảng với quy mô hoành tráng và trang trọng. Đây cũng là sự kiện đánh dấu cho sự khởi đầu của năm học mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đặc biệt, năm nay Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng là trường CĐ duy nhất được Bộ GD-ĐT chọn là một trong 18 điểm cầu trực tuyến trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT). "Công tác chuẩn bị đã được tiến hành nhiều ngày qua và hiện mọi thứ đã sẵn sàng cho lễ khai giảng vào ngày mai", tiến sĩ Kha chia sẻ.

Theo kế hoạch, lễ khai giảng sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng 5.9, có khoảng 1.500 sinh viên tham dự, trong đó phần lớn là tân sinh viên khóa 2025. Đây cũng là dịp để chào đón thế hệ sinh viên mới bước vào môi trường học tập, rèn luyện tại Cao Thắng.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường đồng thời tổ chức triển lãm "Thành tựu đào tạo - Cao Thắng 119 năm" diễn ra trong hai ngày 4-5.9, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. "Triển lãm này nằm trong chuỗi các hoạt động chào năm học mới và hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập trường. Các em sinh viên đều rất hứng khởi khi được trải nghiệm hoạt động ý nghĩa này", Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị cho lễ khai giảng:

Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 1.
Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 2.

Cờ đỏ sao vàng được treo ở khắp nơi trong khuôn viên trường

ẢNH: YẾN THI

Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 3.

Công tác chuẩn bị bắt đầu từ nhiều ngày trước, trường chuẩn bị mái che cỡ lớn phục vụ cho lễ khai giảng

ẢNH: LÊ HIẾU ĐỂ

Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 4.
Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 5.
Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 6.

Không chỉ các cán bộ, giảng viên mà còn nhiều sinh viên được huy động tham gia công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng

ẢNH: YẾN THI

Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 7.
Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 8.

Sinh viên cẩn thận sắp xếp bàn ghế ở khu vực sân khấu chính, nơi diễn ra lễ khai giảng

ẢNH: YẾN THI

Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 9.

Thiết bị để kết nối với điểm cầu chính lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)

ẢNH: YẾN THI

Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 10.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng là ngôi trường kỹ thuật lâu đời bậc nhất cả nước, sắp tròn 120 năm tuổi

ẢNH: YẾN THI

Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 11.

Nhiều máy quạt công suất lớn, ghế được sắp xếp ngay ngắn... để phục vụ cho khách mời, sinh viên

ẢNH: YẾN THI

Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 12.
Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 13.
Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 14.
Ngôi trường gần 120 năm tuổi tất bật cho lễ khai giảng năm học mới - Ảnh 15.

Khu vực sảnh B trưng bày, giới thiệu các thiết bị, mô hình và nội dung đào tạo hiện đại trong Triển lãm “Thành tựu đào tạo - Cao Thắng 119 năm”

ẢNH: YẾN THI


Tin liên quan

Trẻ mầm non TP.HCM sẽ dự khai giảng thế nào trong ngày 5.9?

Trẻ mầm non TP.HCM sẽ dự khai giảng thế nào trong ngày 5.9?

Ngày 5.9 năm nay, tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước đồng loạt khai giảng vào cùng một thời điểm, từ 8 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Sở GD-ĐT TP.HCM có lưu ý gì về ngày khai giảng của trẻ mầm non?

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Khám phá thêm chủ đề

khai giảng khai giảng năm học mới Trường Cao Thắng CĐ Cao Thắng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng Cao Thắng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận