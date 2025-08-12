Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Bộ GD-ĐT lên kế hoạch tổ chức lễ khai giảng đặc biệt

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
12/08/2025 13:12 GMT+7

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 được Bộ GD-ĐT lên kế hoạch tổ chức đặc biệt gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập và khai giảng năm học 2025 - 2026. 

Lễ khai giảng năm học mới sẽ gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT lên kế hoạch tổ chức lễ khai giảng đặc biệt- Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT dự kiến tổ chức lễ khai giảng gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục

ẢNH: N.L

Theo kế hoạch, buổi lễ được tổ chức trọng thể nhằm tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức buổi lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia vào lúc 8 giờ - 9 giờ 30 sáng 5.9. 

Tất cả trường mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học sẽ tổ chức lễ khai giảng đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm của Bộ GD-ĐT.

"Buổi lễ sẽ kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học (công lập và ngoài công lập) trên cả nước thông qua sóng truyền hình và hạ tầng đường truyền do đơn vị viễn thông cung cấp", kế hoạch nêu.   

Dự kiến, buổi lễ sẽ mời Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở T.Ư; các bí thư 34 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; lãnh đạo Bộ GD-ĐT và toàn thể công chức cơ quan Bộ GD-ĐT; giám đốc sở GD-ĐT của 34 tỉnh, thành phố.

Đại diện lãnh đạo hai ĐH Quốc gia, hiệu trưởng  các cơ sở giáo dục ĐH; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT...

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu và khách mời sẽ cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm của ngành giáo dục, nghe diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Đặc biệt, theo kế hoạch Bộ GD-ĐT ban hành, dự kiến, thầy trò cả nước sẽ được nghe phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới 2025 - 2026 của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Ngày 11.8, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc và dự kiến lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

