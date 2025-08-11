Năm 2026 học sinh tựu trường sớm, thi tốt nghiệp THPT sớm

Bộ GD-ĐT ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc và dự kiến lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 trong đó có dự kiến lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 ẢNH: P.H.C

Các trường học trên cả nước sẽ khai giảng vào ngày 5.9.

Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18.1.2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2026. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6.2026.

Hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31.7.2026.

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12.6.2026. "Việc dự kiến tổ chức sớm hơn kỳ thi phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh có thời gian để ôn thi. Đồng thời, khung kế hoạch này cũng phù hợp để các địa phương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi thi tốt nghiệp THPT", Bộ GD-ĐT lý giải.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Bảo đảm đủ 35 tuần thực học

Theo kế hoạch, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Quyết định cũng yêu cầu, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Bộ GD-ĐT đề nghị, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo kế hoạch, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần theo quy định của Bộ GD-ĐT để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện.

Kế hoạch của Bộ GD-ĐT cũng quy định giám đốc sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.



