Lâm Đồng: Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Bằng làm Giám đốc Sở Ngoại vụ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã điều động ông Hoàng Văn Bằng, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng. Thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Ngoại vụ Hoàng Văn Bằng ẢNH: NGUYỄN PHƯƠNG

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đề nghị ông Hoàng Văn Bằng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sở trường chuyên môn của mình để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Minh cũng đề nghị tập thể cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ đoàn kết, cùng ban giám đốc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tập thể lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng chúc mừng ông Hoàng Văn Bằng ẢNH: NGUYỄN PHƯƠNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Bằng hứa sẽ cố gắng, nỗ lực cùng tập thể cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và thời gian tới.

Ông Hoàng Văn Bằng, 49 tuổi, quê quán Hưng Yên. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định điều động ông Đỗ Tấn Sương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, đến nhận công tác và giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.