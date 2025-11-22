Tổng lực hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung, Tây nguyên

Hà Nội phát động chương trình ủng hộ miền Trung, Tây nguyên
Sáng 22.11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.
Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, trước những thiệt hại nặng nề đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở miền Trung và Tây nguyên, hơn lúc nào hết, tinh thần nhân văn của dân tộc ta phải tiếp tục được lan tỏa.
Bà Mai đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng đợt vận động. Mỗi tấm lòng, mỗi sự đóng góp dù nhỏ hay lớn đều vô cùng quý giá trong thời điểm này.
Khẳng định "thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không thể cuốn trôi tình người - tình đồng bào, nghĩa ruột thịt vốn là cội nguồn sức mạnh dân tộc ta", bà Mai kêu gọi các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân thủ đô cùng chung tay, góp sức để giúp miền Trung - Tây nguyên sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã tham gia ủng hộ. Số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây nguyên thu được tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội là hơn 279 triệu đồng.
Quảng Ninh huy động tổng lực hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc giao tỉnh Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất.
Hiện các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men, quần áo, sách vở và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ người dân vùng lũ. Đồng thời, Quảng Ninh liên tục trao đổi thông tin với tỉnh Lâm Đồng để xác định nhu cầu hỗ trợ thực tế, làm cơ sở xây dựng các phương án triển khai trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Lâm Đồng là rất lớn, vì vậy các hoạt động hỗ trợ phải được triển khai nhanh nhất, khẩn trương nhất và trong điều kiện tốt nhất của tỉnh. Trước mắt, Quảng Ninh sẽ tập trung hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo cho người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Một đoàn công tác của tỉnh sẽ lập tức lên đường đến Lâm Đồng để triển khai công tác cứu trợ trực tiếp.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng lưu ý, ngoài hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm, cần sớm bắt tay vào khắc phục hậu quả lâu dài sau lũ. Ngành Y tế đã sẵn sàng lực lượng để chi viện khi điều kiện cho phép. Cùng với nguồn lực xã hội hóa và Ủy ban MTTQ tỉnh, ngân sách Quảng Ninh sẽ trước mắt hỗ trợ 50 tỉ đồng giúp Lâm Đồng khôi phục hạ tầng, nhà cửa và ổn định đời sống người dân sau thiên tai.
Mở kho dự trữ quốc gia cứu trợ người dân vùng lũ
Ngày 22.11, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trong quân đội về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ.
Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5, Quân khu 7 nghiên cứu đề xuất bộ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ theo đúng quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.
TP.HCM mở thêm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ người dân vùng lũ
Trưa 22.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo bổ sung thêm các điểm tập trung tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ.
Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẽ phối hợp tiếp nhận tiền mặt và hàng hóa cứu trợ tại 3 cơ sở:
- Cơ sở 1: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh
- Cơ sở 2: 106 đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi
- Cơ sở 3: 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bố trí điểm tiếp nhận tập trung tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn).
Liên hệ: chị Lâm Thị Thanh Phát (0981.875.772), hoặc anh Song Bình (0352.559.100).
Thời gian tiếp nhận khẩn Ngày 22.11.2025: đề nghị các đơn vị đưa hàng về trước 18 giờ.
Đợt 2: tiếp nhận đến trước 10 giờ ngày 24.11.2025.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ưu tiên 2 nhóm hàng cứu trợ:
Nhóm 1 - Thực phẩm dùng liền, không phải nấu: cơm cháy, xúc xích, bánh, đồ hộp, trái cây sấy…
Nhóm 2 - Đồ dùng, vật dụng y tế cá nhân: khăn mới, chăn mền, tấm bạt, bật lửa, bông băng, thuốc đỏ, cồn, dầu gió…
Ngoài ra, các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ hiện rất cần quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, đã giặt sạch - phơi khô, phân loại nam/nữ/trẻ em và ghi rõ bên ngoài. Tất cả nhu yếu phẩm phải còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn.
