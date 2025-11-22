Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm đồng bào vùng lũ Lâm Đồng

Sáng 22.11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) thăm đồng bào vùng lũ thôn Lạc Thạnh, xã Ka Đô và kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cùng đi có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN thăm đồng bào vùng lũ thôn Lạc Thạnh, xã Ka đô, tỉnh Lâm Đồng. ẢNH: A.N

Tại thôn Lạc Thạnh (xã Ka Đô), Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN ân cần thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại do mưa bão, bà Hoài động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng, mong các gia đình sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Thanh Hoài thăm vùng lũ Ka Đô (Lâm Đồng) ẢNH: A.N

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đề nghị tỉnh Lâm Đồng huy động các lực lượng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, sớm dựng lại nhà cho các gia đình bị lũ cuốn, sớm ổn định cuộc sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN ân cần thăm hỏi đồng bào bị thiệt hại do ngập lụt ẢNH: A.N

Bà Bùi Thị Minh Hoài tặng quà gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ ẢNH: A.N

Lâm Đồng thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng

Trưa cùng ngày, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lâm Đồng. ẢNH: LÂM VIÊN

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong đợt mưa bão này toàn tỉnh ghi nhận 4 người tử vong, 1 người mất tích và 1 người bị thương; hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, trên 100 căn nhà bị hư hại hoàn toàn.

Chính quyền và các lực lượng di dời 1.137 hộ dân đến nơi an toàn. Có khoảng 1.640 ha cây trồng, chủ yếu là rau màu bị thiệt hại nặng, tập trung tại các vùng D'ran khoảng 300 ha, Ka Đô 150 ha, Quảng Lập 150 ha và Quảng Phú hơn 50 ha, trên 1.000 súc vật bị chết. Địa phương đang tiếp tục rà soát, kiểm đếm để tổng hợp đầy đủ thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng do đợt mưa lũ tháng 11.2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ước tính ban đầu, tổng giá trị thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh khoảng trên 1.000 tỉ đồng.

Toàn tỉnh xảy ra 33 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường ngập sâu, bị chia cắt cục bộ. Đáng chú ý, các tuyến đường huyết mạch vào Đà Lạt như đèo D'Ran, đèo Prenn và đèo Mimosa bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Trong đó, đèo Prenn sạt lở ta luy âm dài 100 m, xuất hiện hàm ếch sâu, làm trượt hệ thống hộ lan; đèo Mimosa bị sạt lở, nền đường bị xé toạc dài 70 m, gây cắt đứt giao thông, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, du lịch và vận chuyển hàng hóa.

Bà Bùi Thị Thanh Hoài đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời ứng phó với mưa bão, ngập lụt ẢNH: LÂM VIÊN

Tập trung lo cho dân không để ai bị đói, bị rét

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, bà Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, cơ sở, lực lượng Quân đội, Công an đã khẩn trương, kịp thời ứng phó với thiên tai; nỗ lực cứu dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Bà Hoài cho biết qua báo cáo của các địa phương, Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa bão này.

Chung tay hỗ trợ người dân xã Cát Tiên khắc phục hậu quả sau lũ lụt ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Lực lượng Quân đội, và Công an giúp đỡ người dân vùng lũ Cát Tiên bị ngập lụt ÃNH: PHƯƠNG THẢO

Bà Hoài đề tỉnh Lâm Đồng tập trung cao độ chỉ đạo tiếp tục di chuyển người dân khỏi vùng nguy hiểm, lo cái ăn, nước uống, thuốc chữa bệnh cho người dân.

Tỉnh cần có chính sách tín dụng, giảm thuế để người dân khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Không để người dân bị đói, bị rét, cần quan tâm đặc biệt người yếu thế, người già, bệnh, neo đơn, không để ai bị đói, bị rét

Bà Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đàng, Nhà nước trao hỗ trợ Lâm Đồng 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt ẢNH: LÂM VIÊN

Với lực lượng quân đội, công an cần tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão, ngập lụt, dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn phòng tránh dịch bệnh.

Dịp này bà Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đàng, Nhà nước trao hỗ trợ Lâm Đồng 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.