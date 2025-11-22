Đại tướng Phan Văn Giang thăm vùng lũ Gia Lai: 'Chúng ta cùng nhau khôi phục lại'

Sáng 22.11, đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam) đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước và thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ).

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên người dân thôn Huỳnh Mai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cùng đi có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng; Phó bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5…

Tại các điểm đến, đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, động viên người dân sớm vượt qua mất mát và vững tin vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên 1 gia đình ở thôn Huỳnh Mai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa phương tiện và nhân lực để khắc phục hậu quả mưa lũ, kịp thời hỗ trợ người dân, tuyệt đối không để bất kỳ hộ nào bị cô lập, thiếu đói.

Riêng lực lượng Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 phải bám địa bàn, hỗ trợ khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà cửa và chỉ rút quân khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đại tướng nhấn mạnh tinh thần đồng hành cùng dân.

"Trong điều kiện này thì chúng ta cùng nhau khôi phục lại. Mọi người cố gắng thêm một chút", đại tướng Phan Văn Giang nói.

Theo đại tướng, những nơi người dân gặp khó khăn, vất vả, các lực lượng quân đội, công an phải tham gia giúp trước.

"Nếu phải chở vật liệu ở xa thì quân khu, quân đoàn phải chở cho dân. Phần nào đơn giản, bộ đội xây được thì xây giúp. Bộ đội cũng là con của nhân dân, nhiều người xây rất đẹp", đại tướng nói.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đi thị sát vùng lũ thôn Lạc Điền ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhấn mạnh tết đã cận kề, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các lực lượng tăng tốc hỗ trợ để người dân kịp ổn định cuộc sống, có nơi ở an toàn trước mùa mưa rét.

Dịp này, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi và 2.500 màn tuyn đơn. TP.Hà Nội cũng quyết định hỗ trợ 50 tỉ đồng để cùng tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả mưa lũ.