Đoàn công tác của Bộ Chính trị tặng quà người dân vùng ngập lụt Khánh Hòa

Đoàn công tác của Bộ Chính trị thăm, tặng quà người dân vùng ngập lụt Khánh Hòa còn có ông Trần Lưu Quang (Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM), ông Phạm Gia Túc (Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng), ông Nghiêm Xuân Thành (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa) cùng đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện bộ, ban, ngành và địa phương.

Tại xã Diên Điền, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ bà con vùng ngập lụt.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương ẢNH: BÁ DUY

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại tại xã Diên Điền (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại tại xã Diên Điền (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi các cháu thiếu nhi ẢNH: BÁ DUY

Ông Trần Lưu Quang (Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM) thăm hỏi, động viên, trao quà cho một cụ bà tại xã Diên Điền ẢNH: BÁ DUY

Đợt mưa lũ gây ngập lụt đã khiến tỉnh Khánh Hòa thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn khó ẢNH: BÁ DUY

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra về tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ ẢNH: BÁ DUY

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Khánh Hòa , trong đợt mưa lũ này, toàn tỉnh có 196 điểm của 54 xã, phường bị ngập lụt với gần 15.000 hộ dân; 126 điểm quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Ngày 21.11, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung bộ (Thông báo số 99-TB/TW).

Bộ Chính trị kết luận: Đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn những ngày 16 đến ngày 20.11 tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do mưa, lũ, đặc biệt là các gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích.

Để hỗ trợ các địa phương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Trước mắt, Bộ Chính trị giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như sau: Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.