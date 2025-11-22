Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng nhanh, đã có 68 người chết và mất tích

Thống kê mới nhất về thiệt hại mưa lũ miền Trung, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến 6 giờ sáng nay 22.11, đã có 68 người chết và mất tích, tăng 10 người chết và 4 người mất tích tại Đắk Lắk so với ngày 21.11.

Trong đó, 55 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 27 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người); 13 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 2 người). Ước tính tổng thiệt hại tài sản do mưa lũ, ngập lụt trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung tăng lên hơn 8.980 tỉ đồng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua 21.11 và sáng sớm nay, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, có nơi mưa to.

Nhà dân ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk ngập lụt trong nhiều ngày qua ẢNH: HUY ĐẠT

Dự báo thời tiết hôm nay 22.11, miền Trung vẫn còn 4 tỉnh có mưa lớn, gồm: phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày và đêm 23.11, TP.Huế và phía đông các tỉnh từ TP.Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm.

Sau đó, dự báo từ ngày 24.11, TP.Huế và phía đông các tỉnh từ TP.Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to trên 70 mm. Dự báo từ đêm 24.11, mưa lớn ở miền Trung có xu hướng giảm dần.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thống kê đến cuối giờ chiều ngày 21.11, mưa lũ ở miền Trung gây thiệt hại, hư hỏng 945 ngôi nhà (Quảng Trị 3 nhà, Đà Nẵng 46 nhà, Quảng Ngãi 79 nhà, Gia Lai 29 nhà, Đắk Lắk 9 nhà, Khánh Hòa 5 nhà, Lâm Đồng 774 nhà).

Đặc biệt, ở 3 tỉnh miền Trung còn 28.460 nhà bị ngập, trong đó Gia Lai 6.500 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà và Khánh Hòa 10.374 nhà.

Ngập lụt lan rộng xuống Đồng Nai

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ sáng nay 22.11, miền Trung vẫn còn 2 sông có lũ trên báo động 3.

Cụ thể, sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,00 m, trên báo động 3 là 0,3 m, dưới mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58 m) là 0,58 m. Sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn là 426,30 m, trên báo động 3 là 2,30 m.

Dự báo trong hôm nay, ngập lụt vẫn diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Dự báo ngập lụt ở Đắk Lắk có thể xảy ra ở các xã, phường: Phú Mỡ, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Hòa Thịnh, Bình Kiến, Ea ly, Ea Bá, Tây Sơn, Vân Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Hòa Mỹ, Suối Trai, Sơn Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Phú Hòa 1, Tây Hòa, Bình Kiến, Tuy Hòa, Ea Phê, Ea Kly, Krông Pắk, Cư Pui, Vụ Bổn, Krông Bông, Dang Kang, Hòa Sơn, Ea Ning, Dray Bhăng, Ea Ktur, Dur Kmăl, Đắk Liêng, Liên Sơn Lắk, Krông Ana, Nam Ka, Ea Na, Hòa Phú, Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Súp, Ea Rốk, Ia Lốp, Ea Bung, Ea R'vê.

Dự báo ngập lụt tại Khánh Hòa có thể xảy ra ở các xã, phường: Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng.

Dự báo ngập lụt tại Đồng Nai có thể xảy ra ở các xã, phường: Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán.