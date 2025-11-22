Đưa bé 5 tháng tuổi vượt lũ cấp cứu trong đêm

Sáng 22.11, ông Nguyễn Hoàng Lịch, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2 (Lâm Đồng) cho biết đêm qua (21.11) lực lượng Quân đội thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Bảo Lâm đã phối hợp cùng các lực lượng cứu nạn cứu hộ địa phương kịp thời đưa một cháu bé 5 tháng tuổi bị ho, sốt cao vượt lũ ra khỏi vùng nước lũ chia cắt để đi cấp cứu.

Cháu bé 5 tuổi cùng bố mẹ trên ca nô của Quân đội vượt lũ đi cấp cứu ẢNH: CTV

2 ngày qua, các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Đồng Nai xả điều tiết với lưu lượng lớn, nước tại xã Cát Tiên 2 dâng nhanh; khuya 21.11 ở thôn 3, nơi gia đình cháu bé 5 tháng tuổi sinh sống nước ngập chia cắt, ngôi nhà cháu bé bị cô lập.

Nhận được tin báo khẩn cấp, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Bảo Lâm phối hợp với các lực lượng khẩn trương tiếp cận ngôi nhà bị cô lập đưa cháu bé đi cấp cứu ẢNH: CTV

Nhận được tin báo khẩn cấp, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Bảo Lâm phối hợp với dân quân Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên 2 và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vận tải 657 (Cục Hậu cần, Kỹ thuật Quân khu 7), nhanh chóng sử dụng ca nô và phương tiện chuyên dụng tiếp cận khu vực ngập sâu, đưa cháu bé cùng bố mẹ ra khỏi vùng bị cô lập đến Trung tâm y tế cấp cứu.

Trung tâm y tế địa phương đã phối hợp với chính quyền xã Cát Tiên 2 hỗ trợ đưa cháu bé đến bệnh viện để thăm khám và điều trị kịp thời. Đến sáng nay sức khỏe cháu bé đã cơ bản ổn định, vượt qua nguy kịch.