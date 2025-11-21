Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng

Ngày 21.11, trung tá Nguyễn Viết Thành, Phó trưởng Công an xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích trong rừng sâu tại khoảnh 4, tiểu khu 122. Xã Lạc Dương là địa phương có tới 4 người tử vong trong đêm mưa lũ kinh hoàng 19.11.

Công an xã Lạc Dương tìm kiếm chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 19.11, ông Nguyễn Văn Thao (35 tuổi, chủ trại cá tầm, thôn Đông Mang, xã Lạc Dương) phát hiện nước lũ tràn vào hồ nuôi cá tầm, ông cột một đầu dây thừng vào cọc sắt, rồi cầm đầu còn lại băng qua suối để đến mép bờ hồ cá ngăn nước lũ. Trong lúc băng qua suối, ông Thao trượt chân bị dòng nước lũ cuốn trôi.





Con đường bị lũ chia cắt, thêm khó khăn cho việc tìm kiếm những người bị nạn trong mưa lũ ẢNH: CTV

Tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng ở xã Lạc Dương ẢNH: CTV

Cũng trong đêm mưa lũ kinh hoàng 19.11, Công an xã Lạc Dương nhận được tin báo có 10 người bị mắc kẹt ở vùng ngập lụt tại tiểu khu 132, xã Lạc Dương. Công an xã phối hợp PC07 xuyên đêm băng rừng tìm cách tiếp cận, nhưng đến ngày hôm sau mới có thể đưa 10 người bị cô lập do nước lũ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nước lũ dâng cao cô lập nhiều người ở xã Lạc Dương ẢNH: CTV

Đến khoảng 23 giờ ngày 19.11, Công an xã Lạc Dương lại nhận tin dữ, về việc có 2 người đi làm vườn bị cây đổ vào người dẫn đến tử vong tại tiểu khu 141, xã Lạc Dương. Công an xã khẩn trương cử lực lượng tiếp cận tìm kiếm cứu nạn. Nhưng do trời mưa lớn, nước dâng cao, không thể đi đường bộ.

Ngày 20.11, Công an xã huy động 100% quân số cùng lực lượng dân quân tìm kiếm cách đến vị trí 2 người bị nạn. Đến hơn 12 giờ cùng ngày mới tìm thấy thi thể 2 người xấu số, chiều tối cùng ngày đưa được ra khỏi rừng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Lúc đó có một số người bị mắc kẹt trong rừng, cũng được lực lượng công an hỗ trợ đưa về địa phương an toàn.

Gian nan đưa người bị nạn ra khỏi rừng ẢNH: CTV

Chưa hết, trong đêm 19.11, Công an xã Lạc Dương nhận tin báo ông Nguyễn Ngọc Dân (44 tuổi) đi thăm vườn, sau đó gia đình không liên lạc được. Nghi ngờ ông Dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị đất sạt lở đè, vì phát hiện xe máy của ông bên bờ suối, còn nhà kính canh tác hoa của gia đình ông bị sạt lở.

Đưa người bị đất chôn vùi ra khỏi nhà kính canh tác hoa ẢNH: CTV

Công an xã đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm trong đêm, nhưng trời mưa, đất sạt lở liên tục khiến việc tìm kiếm rất khó khăn. Hôm sau, được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Qua nhiều giờ tìm kiếm ven suối và đào xới khu vực nhà kính bị sạt lở, đến trưa 20.11 phát hiện thi thể ông Dân bị đất vùi lấp.

Thu dọn cây thông ngã trên QL27C trong đêm ẢNH: CTV

Trung tá Nguyễn Viết Thành, Phó trưởng công an xã Lạc Dương dùng cưa dọn dẹp thông ngã đổ ẢNH: CTV

Từ ngày 19 - 20.11 trên địa bàn xã Lạc Dương mưa lớn, nước dâng cao, khiến nhà 36 hộ dân bị sụt lún, nứt tường, sạt lở bờ taluy, đều được công an và lực lượng dân quân kịp thời di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra có 32 vị trí cây thông đổ; tuyến đường QL27C, ĐT79 đất đá tràn ra đường, sụt lút, nứt gãy… Công an xã cử ngay lực lượng cưa dọn cây ngã đỗ, dọn đất đá để lưu thông không để ùn tắc.