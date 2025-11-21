Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
21/11/2025 18:52 GMT+7

Chỉ trong một đêm mưa lũ kinh hoàng, xã Lạc Dương (Lâm Đồng) có tới 4 người bị mất tích, tử vong, Công an xã Lạc Dương huy động 100% phối hợp các lực lượng để tìm kiếm 4 nạn nhân.

Ngày 21.11, trung tá Nguyễn Viết Thành, Phó trưởng Công an xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy thi thể chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích trong rừng sâu tại khoảnh 4, tiểu khu 122. Xã Lạc Dương là địa phương có tới 4 người tử vong trong đêm mưa lũ kinh hoàng 19.11.

Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Công an xã Lạc Dương tìm kiếm chủ trang trại cá tầm bị lũ cuốn mất tích

ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 19.11, ông Nguyễn Văn Thao (35 tuổi, chủ trại cá tầm, thôn Đông Mang, xã Lạc Dương) phát hiện nước lũ tràn vào hồ nuôi cá tầm, ông cột một đầu dây thừng vào cọc sắt, rồi cầm đầu còn lại băng qua suối để đến mép bờ hồ cá ngăn nước lũ. Trong lúc băng qua suối, ông Thao trượt chân bị dòng nước lũ cuốn trôi.


Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Con đường bị lũ chia cắt, thêm khó khăn cho việc tìm kiếm những người bị nạn trong mưa lũ

ẢNH: CTV

Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Tan hoang sau mưa lũ kinh hoàng ở xã Lạc Dương

ẢNH: CTV

Cũng trong đêm mưa lũ kinh hoàng 19.11, Công an xã Lạc Dương nhận được tin báo có 10 người bị mắc kẹt ở vùng ngập lụt tại tiểu khu 132, xã Lạc Dương. Công an xã phối hợp PC07 xuyên đêm băng rừng tìm cách tiếp cận, nhưng đến ngày hôm sau mới có thể đưa 10 người bị cô lập do nước lũ ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng - Ảnh 5.

Nước lũ dâng cao cô lập nhiều người ở xã Lạc Dương

ẢNH: CTV

Đến khoảng 23 giờ ngày 19.11, Công an xã Lạc Dương lại nhận tin dữ, về việc có 2 người đi làm vườn bị cây đổ vào người dẫn đến tử vong tại tiểu khu 141, xã Lạc Dương. Công an xã khẩn trương cử lực lượng tiếp cận tìm kiếm cứu nạn. Nhưng do trời mưa lớn, nước dâng cao, không thể đi đường bộ. 

Ngày 20.11, Công an xã huy động 100% quân số cùng lực lượng dân quân tìm kiếm cách đến vị trí 2 người bị nạn. Đến hơn 12 giờ cùng ngày mới tìm thấy thi thể 2 người xấu số, chiều tối cùng ngày đưa được ra khỏi rừng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Lúc đó có một số người bị mắc kẹt trong rừng, cũng được lực lượng công an hỗ trợ đưa về địa phương an toàn.

Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng - Ảnh 6.

Gian nan đưa người bị nạn ra khỏi rừng

ẢNH: CTV

Chưa hết, trong đêm 19.11, Công an xã Lạc Dương nhận tin báo ông Nguyễn Ngọc Dân (44 tuổi) đi thăm vườn, sau đó gia đình không liên lạc được. Nghi ngờ ông Dân bị nước lũ cuốn trôi hoặc bị đất sạt lở đè, vì phát hiện xe máy của ông bên bờ suối, còn nhà kính canh tác hoa của gia đình ông bị sạt lở.

Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng - Ảnh 7.

Đưa người bị đất chôn vùi ra khỏi nhà kính canh tác hoa

ẢNH: CTV

Công an xã đã huy động nhiều lực lượng tìm kiếm trong đêm, nhưng trời mưa, đất sạt lở liên tục khiến việc tìm kiếm rất khó khăn. Hôm sau, được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Qua nhiều giờ tìm kiếm ven suối và đào xới khu vực nhà kính bị sạt lở, đến trưa 20.11 phát hiện thi thể ông Dân bị đất vùi lấp.

Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng - Ảnh 8.

Thu dọn cây thông ngã trên QL27C trong đêm

ẢNH: CTV

Một xã có 4 người tử vong do mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng - Ảnh 9.

Trung tá Nguyễn Viết Thành, Phó trưởng công an xã Lạc Dương dùng cưa dọn dẹp thông ngã đổ

ẢNH: CTV

Từ ngày 19 - 20.11 trên địa bàn xã Lạc Dương mưa lớn, nước dâng cao, khiến nhà 36 hộ dân bị sụt lún, nứt tường, sạt lở bờ taluy, đều được công an và lực lượng dân quân kịp thời di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra có 32 vị trí cây thông đổ; tuyến đường QL27C, ĐT79 đất đá tràn ra đường, sụt lút, nứt gãy… Công an xã cử ngay lực lượng cưa dọn cây ngã đỗ, dọn đất đá để lưu thông không để ùn tắc.

Tin liên quan

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ

Quân khu 7 cử 1.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục mưa lũ

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 triệu tập gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 200 phương tiện sẵn sàng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ Xã Lạc Dương Lũ Cuốn Lâm Đồng tử vong Thi thể Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận