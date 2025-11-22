Đồng Nai đề nghị 17 thủy điện cung cấp thông tin xả lũ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản (ngày 21.11) gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và 17 thủy điện đề nghị phối hợp cung cấp thông tin các thủy điện xả lũ trên các sông Đồng Nai, sông La Ngà và sông Bé.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các thủy điện phối hợp cung cấp thông tin xả lũ để người dân ở hạ du kịp thời ứng phó ẢNH: LÊ LÂM

Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi "ém" tin xả lũ gây ngập ở Đồng Nai

Trong văn bản UBND tỉnh Đồng Nai cho biết từ ngày 7.11, mực nước trên sông La Ngà ở mức cao và duy trì đến ngày 18.11 đã làm vỡ và tràn bờ bao (dân tự đắp) dọc sông La Ngà, gây ngập lụt khoảng 600 ha lúa và hoa màu của người dân trên địa bàn xã Phú Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Tuy nhiên, đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai và UBND các xã vùng hạ lưu đập thuộc tỉnh Đồng Nai, đã gây khó khăn trong công tác ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại cho sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven các sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Bé, nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các đơn vị liên quan thông báo, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có liên quan đến vùng hạ lưu thuộc tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời gửi thông tin về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, UBND các xã ven lưu vực các sông Đồng Nai, sông La Ngà để biết, chủ động có phương án ứng phó, phòng tránh thiệt hại do ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây ra.

Đề nghị 17 thủy điện phối hợp

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai cũng gửi văn bản đến 17 thủy điện trên 3 con sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Bé đề nghị phối hợp cung cấp thông tin xả lũ.

Thủy điện Đồng Nai 5 (xã Cát Tiên, Lâm Đồng) xả lũ gây ngập nặng các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai ẢNH: H.K

Cụ thể, tỉnh Đồng Nai đề nghị các thủy điện rà soát quy trình vận hành, quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách, thông báo và cung cấp thông tin kịp thời về thời điểm bắt đầu xả về hạ lưu, lưu lượng về hồ, mực nước hồ, lưu lượng xả dự kiến. Hình thức thông báo qua các hệ thống cảnh báo, loa phát thanh, tin nhắn, mạng xã hội (như Zalo, Facebook...) hoặc các kênh truyền thông khác để người dân ở hạ lưu nhận được thông tin nhanh chóng, chủ động thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

"Đặc biệt là nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ở thượng nguồn sông La Ngà, phối hợp gửi thông tin kịp thời để phục vụ công tác tuyên truyền, cảnh báo giúp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân có phương án ứng phó, sơ tán và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra", văn bản cho biết.