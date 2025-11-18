Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng Slovakia

Đình Huy
Đình Huy
18/11/2025 12:51 GMT+7

Sáng 18.11, tại Hà Nội, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón ông Robert Kalinak, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia, sang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Robert Kalinak có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950 - 2025), tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần triển khai tích cực và hiệu quả các cam kết hợp tác quốc phòng mà hai bên thống nhất.

- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Robert Kalinak duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Slovakia. Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ của Slovakia trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay. Mặc dù cách xa về mặt địa lý, hai nước còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”, mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi hội đàm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng tương xứng với sự phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó của quan hệ hai nước, tập trung các lĩnh vực: trao đổi đoàn, thiết lập các cơ chế hợp tác để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác; mong muốn ông Robert Kalinak quan tâm, sớm cử tùy viên quốc phòng Slovakia tại Việt Nam, làm cầu nối giúp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác mà hai bên thống nhất.

Thúc đẩy hợp tác về đào tạo, trong đó mong muốn Bộ Quốc phòng Slovakia nghiên cứu tiếp nhận quân nhân Việt Nam tham gia khóa đào tạo tiếng Slovakia và các chuyên ngành Slovakia có thế mạnh; tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng; tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như an ninh mạng, rà phá bom mìn, ứng phó với các thách thức phi truyền thống...

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Slovakia sang học tiếng Việt, tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế.

Nhân dịp này, đại tướng Phan Văn Giang đã mời ông Robert Kalinak cùng lãnh đạo cơ quan phụ trách hợp tác công nghiệp quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Slovakia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến tổ chức cuối năm 2026.

- Ảnh 3.

Ông Robert Kalinak tại buổi hội đàm

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Robert Kalinak khẳng định quan hệ truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Slovakia, bày tỏ sự vui mừng trước kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước và nhất trí cử tùy viên quốc phòng Slovakia tại Việt Nam. 

Đồng thời, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, trao đổi đoàn, an ninh mạng các cấp.

- Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Robert Kalinak

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, Hà Nội; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

Ngày 2.11, tại Hà Nội, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón ông Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ sang thăm Việt Nam.

Xem thêm bình luận