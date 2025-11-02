Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1995 - 2025), góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam - Mỹ, cũng như hợp tác quốc phòng song phương hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang đón ông Pete Hegseth ẢNH: ĐÌNH HUY

Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là điểm sáng

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ được triển khai, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; hợp tác quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng được thúc đẩy...

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Chiến tranh Mỹ đã duy trì hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành, trong đó có gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc cho quân nhân Việt Nam thông qua các khóa học, tập huấn ở trong và ngoài nước.

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi hội đàm ẢNH: ĐÌNH HUY

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là điểm sáng. Cụ thể, về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh, Mỹ công bố khoản hỗ trợ mới trị giá 130 triệu USD dành cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nâng tổng mức viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Mỹ từ 300 triệu USD lên 430 triệu USD.

Đặc biệt, ngày 31.10.2025, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay mặt Bộ Chiến tranh và Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Về hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) được triển khai hiệu quả. Đến nay, sau 160 đợt hoạt động hỗn hợp, Việt Nam đã trao trả cho Mỹ tổng số 994 hòm đựng hài cốt, trong đó phía Mỹ thông báo đã kết luận nhận dạng được 740 trư­ờng hợp.

Về tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, Việt Nam đánh giá cao các thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam do Mỹ cung cấp. Từ khi hai bên ký bản ghi nhớ vào tháng 7.2021 đến nay, phía Việt Nam đã xác minh 44/45 bộ hồ sơ thông tin tiếp nhận từ phía Mỹ và hiện đang tiếp tục tích cực triển khai tìm kiếm.

Việt Nam sẵn sàng mời các sĩ quan Mỹ sang học tiếng Việt

Theo đại tướng Phan Văn Giang, thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, hai bên thống nhất tập trung vào một số nội dung: trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại - tham vấn đã có; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y...

Ông mong muốn Mỹ tiếp tục hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng. Việt Nam sẵn sàng mời các sĩ quan Mỹ sang học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

Cạnh đó, đề nghị Mỹ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; tiếp tục hợp tác tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

Ông Pete Hegseth tại buổi hội đàm ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, ông Pete Hegseth nhấn mạnh, chuyến thăm lần này khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ đánh giá, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần xây dựng lòng tin giữa hai nước, hai quân đội và nhân dân hai nước.

Là một nước nằm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Kết thúc hội đàm, hai bên tiến hành trao đổi kỷ vật chiến tranh. Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Hai Bộ trưởng thực hiện nghi thức chào cờ ẢNH: ĐÌNH HUY

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Pete Hegseth duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Hai Bộ trưởng và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh chung ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Pete Hegseth lưu bút sổ vàng tại Bộ Quốc phòng ẢNH: ĐÌNH HUY

Hai bên trao đổi kỷ vật chiến tranh của quân nhân Việt Nam và quân nhân Mỹ ẢNH: ĐÌNH HUY



