Thời sự Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc

Đình Huy
Đình Huy
01/11/2025 20:36 GMT+7

Ngày 1.11, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác gồm: Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc tại ADMM+ - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị

ẢNH: THU TRANG

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+); cập nhật tình hình hợp tác gần đây trong ASEAN; trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác, đối thoại, hòa bình, ổn định. Hội nghị cũng thông qua tuyên bố chung chuyên đề kỷ niệm 15 năm thành lập ADMM+.

Tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang có bài phát biểu với chủ đề “Nhìn lại chặng đường 15 năm ADMM+ và định hướng hợp tác cho tương lai".

- Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại biểu các nước dự ADMM+

ẢNH: THU TRANG

Theo đại tướng Phan Văn Giang, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi mang tính thời đại. Xung đột vũ trang, căng thẳng tại các điểm nóng, cùng các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo là những thách thức không biên giới, trực tiếp ảnh hưởng tới đời sống nhân dân các nước. Trong bối cảnh đó, ADMM+ cần phải nỗ lực và gắn kết hơn nữa để ứng phó hiệu quả hơn với các vấn đề hiện có và những thách thức mới nổi.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng, các nước cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược, đây vốn là nền tảng cho mọi hoạt động hợp tác; đẩy mạnh đối thoại cởi mở, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau.

Cạnh đó, tăng cường đoàn kết ASEAN cũng như giữa ASEAN và các đối tác; thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Một ASEAN đoàn kết, tự cường và chủ động chính là hạt nhân cho sự thành công của ADMM+.

Trên cơ sở sự tin cậy và tình đoàn kết, nâng tầm hợp tác quốc phòng thực chất, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và thách thức mới nổi. Cần tiếp tục phát huy hiệu quả các nhóm chuyên gia hiện có, đồng thời nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực mới về an ninh mạng, chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng, đảm bảo các công nghệ này được sử dụng một cách có trách nhiệm.

- Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyuback

ẢNH: THU TRANG

- Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjir

ẢNH: THU TRANG

- Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc với Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc Richard Marles

ẢNH: THU TRANG

"Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, cùng các nước ASEAN và các nước đối tác đóng góp cho một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển", đại tướng Phan Văn Giang nói trong bài phát biểu.

Nhân dịp tham dự Hội nghị ADMM+ lần thứ 12, đại tướng Phan Văn Giang cũng đã tiếp xúc bên lề với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyuback, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Oleg Saveliev.

Tại các cuộc tiếp xúc, đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo bộ quốc phòng các nước đã cùng trao đổi về hợp tác quốc phòng song phương.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
