Đại tướng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác gồm: Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị ẢNH: THU TRANG

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+); cập nhật tình hình hợp tác gần đây trong ASEAN; trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác, đối thoại, hòa bình, ổn định. Hội nghị cũng thông qua tuyên bố chung chuyên đề kỷ niệm 15 năm thành lập ADMM+.

Tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang có bài phát biểu với chủ đề “Nhìn lại chặng đường 15 năm ADMM+ và định hướng hợp tác cho tương lai".

Đại tướng Phan Văn Giang và đại biểu các nước dự ADMM+ ẢNH: THU TRANG

Theo đại tướng Phan Văn Giang, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi mang tính thời đại. Xung đột vũ trang, căng thẳng tại các điểm nóng, cùng các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo là những thách thức không biên giới, trực tiếp ảnh hưởng tới đời sống nhân dân các nước. Trong bối cảnh đó, ADMM+ cần phải nỗ lực và gắn kết hơn nữa để ứng phó hiệu quả hơn với các vấn đề hiện có và những thách thức mới nổi.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng, các nước cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược, đây vốn là nền tảng cho mọi hoạt động hợp tác; đẩy mạnh đối thoại cởi mở, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau.

Cạnh đó, tăng cường đoàn kết ASEAN cũng như giữa ASEAN và các đối tác; thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Một ASEAN đoàn kết, tự cường và chủ động chính là hạt nhân cho sự thành công của ADMM+.

Trên cơ sở sự tin cậy và tình đoàn kết, nâng tầm hợp tác quốc phòng thực chất, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và thách thức mới nổi. Cần tiếp tục phát huy hiệu quả các nhóm chuyên gia hiện có, đồng thời nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực mới về an ninh mạng, chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng, đảm bảo các công nghệ này được sử dụng một cách có trách nhiệm.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyuback ẢNH: THU TRANG

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjir ẢNH: THU TRANG

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc với Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc Richard Marles ẢNH: THU TRANG

"Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, cùng các nước ASEAN và các nước đối tác đóng góp cho một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển", đại tướng Phan Văn Giang nói trong bài phát biểu.

Nhân dịp tham dự Hội nghị ADMM+ lần thứ 12, đại tướng Phan Văn Giang cũng đã tiếp xúc bên lề với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyuback, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Oleg Saveliev.

Tại các cuộc tiếp xúc, đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo bộ quốc phòng các nước đã cùng trao đổi về hợp tác quốc phòng song phương.