Việt Nam - Anh tăng cường hợp tác quốc phòng

Theo tin từ Bộ Quốc phòng, tại buổi gặp, đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh trong hơn 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Quan hệ giữa hai nước luôn được củng cố và phát triển trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng, hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Vernon Coaker ẢNH: BQP

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên của Việt Nam trong phát triển quan hệ với Vương quốc Anh trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, trong đó có quốc phòng.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Vương quốc Anh được triển khai theo đúng định hướng, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2017 và thống nhất giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn; đào tạo; an ninh, an toàn hàng hải; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Trong thời gian tới, đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm, trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, hải quân, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; duy trì và mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên cứu quốc phòng.

Các đại biểu quốc phòng 2 nước chụp ảnh chung ẢNH: BQP

Ông Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang học tại Học viện Khoa học quân sự và khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Ngoài ra, trong năm 2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, mong muốn Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục ủng hộ, cử đoàn quan chức và doanh nghiệp quốc phòng tham dự sự kiện này.

Trong khi đó, ông Vernon Coaker nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Anh trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Trong đó, hợp tác trao đổi kinh nghiệm là một trong những nội dung trọng tâm được Vương quốc Anh quan tâm thúc đẩy.

Ông Vernon Coaker khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh nói chung và hợp tác giữa bộ quốc phòng hai nước nói riêng ngày càng phát triển, hiệu quả.