Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia: Hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất

Thúy Liễu
Thúy Liễu
29/10/2025 12:45 GMT+7

Sáng 29.10, tại TP.HCM, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại tướng Chay Saingyun đồng chủ trì Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8. Hai bên đề ra nhiều định hướng hợp tác trọng tâm, đặc biệt là quản lý biên giới và đào tạo nhân lực.

Hội nghị Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 do thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại tướng Chay Saingyun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì.

- Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8

ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng. Sự kiện này nhằm triển khai kết quả cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia vào tháng 2.2025.

Đồng thời, đối thoại cũng hướng tới giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, cũng như Nghị định thư hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 - 2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

- Ảnh 2.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị

ẢNH: THÚY LIỄU

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua. Ông đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện và thực chất, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý và bảo vệ biên giới, hợp tác kinh tế quốc phòng.

Bên cạnh đó, hai nước cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ quân nhân về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa quân đội hai nước, cũng như hợp tác ba bên Việt Nam - Lào - Campuchia...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Bộ Quốc phòng Campuchia đã cử đoàn đại biểu cấp cao và lực lượng quân nhân tham gia diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và 80 năm Quốc khánh 2.9, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

- Ảnh 3.

Đại tướng Chay Saingyun phát biểu tại hội nghị

ẢNH: THÚY LIỄU

Về phía Campuchia, đại tướng Chay Saingyun đánh giá cao những kết quả nỗ lực của Bộ Quốc phòng hai nước đã triển khai hiệu quả công tác theo nghị định thư cũng như kế hoạch hợp tác năm 2025. Điều đó thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của quân đội hai nước trong việc tiếp tục thúc đẩy và mở rộng quan hệ, hợp tác hiện có theo tinh thần "hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, quan hệ lâu dài và đối tác chiến lược toàn diện".

Tại buổi đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cũng như các vấn đề cùng quan tâm, thống nhất tăng cường phối hợp trong các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia: Hợp tác tin cậy, toàn diện,thực chất - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại tướng Chay Saingyun ký kết biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8

ẢNH: THÚY LIỄU

Kết thúc hội nghị, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại tướng Chay Saingyun đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác song phương.

Tin liên quan

Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Singapore: Hợp tác vì hòa bình

Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Singapore: Hợp tác vì hòa bình

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16 đánh dấu bước phát triển mới, khi hai bên ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 – 2028, khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Khám phá thêm chủ đề

hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia Hoàng Xuân Chiến Việt Nam - Campuchia ký kết biên bản quốc phòng Bộ Quốc phòng Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận