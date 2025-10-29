Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia: Hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất

Hội nghị Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 do thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại tướng Chay Saingyun, Quốc vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng. Sự kiện này nhằm triển khai kết quả cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia vào tháng 2.2025.

Đồng thời, đối thoại cũng hướng tới giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, cũng như Nghị định thư hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 - 2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua. Ông đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện và thực chất, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý và bảo vệ biên giới, hợp tác kinh tế quốc phòng.

Bên cạnh đó, hai nước cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ quân nhân về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa quân đội hai nước, cũng như hợp tác ba bên Việt Nam - Lào - Campuchia...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Bộ Quốc phòng Campuchia đã cử đoàn đại biểu cấp cao và lực lượng quân nhân tham gia diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất và 80 năm Quốc khánh 2.9, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Đại tướng Chay Saingyun phát biểu tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Về phía Campuchia, đại tướng Chay Saingyun đánh giá cao những kết quả nỗ lực của Bộ Quốc phòng hai nước đã triển khai hiệu quả công tác theo nghị định thư cũng như kế hoạch hợp tác năm 2025. Điều đó thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của quân đội hai nước trong việc tiếp tục thúc đẩy và mở rộng quan hệ, hợp tác hiện có theo tinh thần "hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp, quan hệ lâu dài và đối tác chiến lược toàn diện".

Tại buổi đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cũng như các vấn đề cùng quan tâm, thống nhất tăng cường phối hợp trong các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại tướng Chay Saingyun ký kết biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8 ẢNH: THÚY LIỄU

Kết thúc hội nghị, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại tướng Chay Saingyun đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật quân sự, quốc phòng và biên bản Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ 8, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác song phương.