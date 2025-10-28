Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Singapore: Hợp tác vì hòa bình

Huy Đạt
Huy Đạt
28/10/2025 15:05 GMT+7

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16 đánh dấu bước phát triển mới, khi hai bên ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 – 2028, khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Sáng nay 28.10, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng), thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16.

Tại đối thoại, hai bên trao đổi sâu về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng trên tinh thần tin cậy, minh bạch và cùng có lợi, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á.

Đối thoại quốc phòng Việt Nam-Singapore: Hợp tác thực chất, vì hòa bình Đông Nam Á - Ảnh 1.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16 tổ chức tại Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng)

ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại sự kiện, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác như ADMM và ADMM+, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung vì hòa bình và phát triển. 

Về vấn đề Biển Đông, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm DOC và ủng hộ xây dựng COC thực chất, hiệu quả.

Đối thoại quốc phòng Việt Nam-Singapore: Hợp tác thực chất, vì hòa bình Đông Nam Á - Ảnh 2.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm trưởng đoàn

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, trọng tâm là hợp tác hải quân, đào tạo, an ninh mạng và cứu hộ cứu nạn, đưa hợp tác quốc phòng 2 nước lên tầm cao mới.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp giữa Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN.

Đối thoại quốc phòng Việt Nam-Singapore: Hợp tác thực chất, vì hòa bình Đông Nam Á - Ảnh 3.

Đoàn Singapore do ông Chan Heng Kee làm trưởng đoàn

ẢNH: HUY ĐẠT

Nhân dịp này, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Singapore đã tạo điều kiện cho sĩ quan Việt Nam công tác tại Trung tâm Chia sẻ thông tin (IFC), đồng thời mời Bộ Quốc phòng Singapore tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 (năm 2026).

Đối thoại quốc phòng Việt Nam-Singapore: Hợp tác thực chất, vì hòa bình Đông Nam Á - Ảnh 4.

Hai trưởng đoàn ký kết Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2025 - 2028 và Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa 2 Bộ Quốc phòng

ẢNH: HUY ĐẠT

Đối thoại quốc phòng Việt Nam-Singapore: Hợp tác thực chất, vì hòa bình Đông Nam Á - Ảnh 5.

Hai trưởng đoàn chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa lực lượng hải quân 2 nước Việt Nam - Singapore

ẢNH: HUY ĐẠT

Kết thúc đối thoại, 2 trưởng đoàn ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 - 2028 và Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo, đồng thời chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa lực lượng Hải quân 2 nước.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16 tiếp tục khẳng định tính thực chất, hiệu quả của cơ chế hợp tác song phương, góp phần củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường tình đoàn kết vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Đông Nam Á.

Tin liên quan

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Belarus còn dư địa phát triển

Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Belarus còn dư địa phát triển

Sáng 20.10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Belarus, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Belarus, thăm chính thức Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

quốc phòng Đà Nẵng Singapore ASEAN Việt Nam Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận