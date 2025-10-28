Đối thoại quốc phòng Việt Nam - Singapore: Hợp tác vì hòa bình

Sáng nay 28.10, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng), thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16.

Tại đối thoại, hai bên trao đổi sâu về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm; thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng trên tinh thần tin cậy, minh bạch và cùng có lợi, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16 tổ chức tại Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại sự kiện, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác như ADMM và ADMM+, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung vì hòa bình và phát triển.

Về vấn đề Biển Đông, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở UNCLOS 1982, thực hiện nghiêm DOC và ủng hộ xây dựng COC thực chất, hiệu quả.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do thượng tướng Hoàng Xuân Chiến làm trưởng đoàn ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Chan Heng Kee, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, trọng tâm là hợp tác hải quân, đào tạo, an ninh mạng và cứu hộ cứu nạn, đưa hợp tác quốc phòng 2 nước lên tầm cao mới.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường phối hợp giữa Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN.

Đoàn Singapore do ông Chan Heng Kee làm trưởng đoàn ẢNH: HUY ĐẠT

Nhân dịp này, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng cảm ơn Singapore đã tạo điều kiện cho sĩ quan Việt Nam công tác tại Trung tâm Chia sẻ thông tin (IFC), đồng thời mời Bộ Quốc phòng Singapore tham dự triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 (năm 2026).

Hai trưởng đoàn ký kết Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2025 - 2028 và Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa 2 Bộ Quốc phòng ẢNH: HUY ĐẠT

Hai trưởng đoàn chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa lực lượng hải quân 2 nước Việt Nam - Singapore ẢNH: HUY ĐẠT

Kết thúc đối thoại, 2 trưởng đoàn ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025 - 2028 và Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo, đồng thời chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa lực lượng Hải quân 2 nước.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 16 tiếp tục khẳng định tính thực chất, hiệu quả của cơ chế hợp tác song phương, góp phần củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường tình đoàn kết vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực Đông Nam Á.