Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Vũ khí hiện đại đến đâu, con người vẫn là yếu tố quyết định thắng lợi'

Chiều 16.10, tại TP.Đà Nẵng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (16.10.1945 – 16.10.2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam duyệt đội danh dự trước khi dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 5 ẢNH: HUY ĐẠT

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ kỷ niệm ẢNH: HUY ĐẠT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự lễ còn có Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình; thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Chính ủy Quân khu 5; đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, nguyên lãnh đạo Quân khu 5 qua các thời kỳ và đại diện lực lượng vũ trang các nước Lào, Campuchia.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Quân khu 5 - Bản hùng ca ngời sáng” ẢNH: HUY ĐẠT

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 5 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba ẢNH: HUY ĐẠT

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 5 đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 5, lực lượng đã “tự lực, tự cường, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”.

Với những chiến công xuất sắc, LLVT Quân khu 5 đã 2 lần được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 2 lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, có 942 tập thể, 474 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Quân khu 5 trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 và khẳng định: “Nói đến Quân khu 5 là nói đến vùng đất sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa” nơi giữ vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp đến các chiến thắng vang dội trong kháng chiến chống Mỹ như Núi Thành, Ba Gia, Vạn Tường, Plâyme, Đăk Tô - Tân Cảnh, LLVT Quân khu 5 luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, góp phần cùng cả nước đi tới thắng lợi mùa Xuân 1975. Sau chiến tranh, lực lượng tiếp tục thể hiện tinh thần quốc tế cao đẹp khi giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, để lại hình ảnh “Đội quân nhà Phật” trong lòng bạn bè quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu LLVT Quân khu 5 thời gian tới cần quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, chủ động xây dựng phương án tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững mối quan hệ máu thịt quân - dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống LLVT Quân khu 5 ẢNH: HUY ĐẠT

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu, con người vẫn là yếu tố quyết định”. Theo đó, Quân khu cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong mọi điều kiện, nhất là trước các thách thức an ninh phi truyền thống.

Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc của LLVT Quân khu 5 ẢNH: HUY ĐẠT

Cùng với đó, LLVT Quân khu 5 cần đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo gắn với xây dựng Quân đội hiện đại; tăng cường công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng với Lào, Campuchia; gắn nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội và tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống anh hùng và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, LLVT Quân khu 5 sẽ tiếp tục trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Chiến sĩ Khu 5” trong thời kỳ mới.





