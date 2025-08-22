Thủ tướng dự chương trình 'Thời cơ vàng' tại đầu cầu Huế

Chương trình "Thời cơ vàng" nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình "Thời cơ vàng" tại đầu cầu Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đúng 20 giờ 10 phút, chương trình "Thời cơ vàng" chính thức bắt đầu trong sự chờ đợi của hàng trăm người dân và đại biểu. Với sự đầu tư công phu, đây là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, nơi lịch sử, công nghệ và cảm xúc hòa quyện.

Trong không gian thiêng liêng dưới lá cờ Tổ quốc tại Quảng trường Ngọ Môn, chương trình đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc và giúp khán giả sống lại và cảm nhận sâu sắc tinh thần "Thời cơ phải do con người tạo ra" của Bác Hồ, đồng thời tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Nhiều người dân, đại biểu có mặt từ sớm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong chương trình, khán giả còn được gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử đặc biệt. Với vai trò của những người kể chuyện sống động, họ mang đến cho khán giả những câu chuyện chân thực và đầy cảm xúc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại đầu cầu Huế:

Chương trình đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khán giả tham gia chương trình xúc động trước những phần tái hiện lịch sử ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại TP.Huế chương trình diễn ra dưới Kỳ đài Ngọ Môn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khán giả tự hào bên lá cờ Tổ quốc, chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN



