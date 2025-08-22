Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng dự chương trình 'Thời cơ vàng' tại đầu cầu Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/08/2025 21:49 GMT+7

Tối 22.8, cùng với Hà Nội, TP.HCM, Quảng trường Ngọ Môn (Huế) là đầu cầu thứ 3 diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp 'Thời cơ vàng'. Điểm cầu này vinh dự có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương.

Chương trình "Thời cơ vàng" nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Thủ tướng dự chương trình 'Thời cơ vàng' tại đầu cầu Huế- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình "Thời cơ vàng" tại đầu cầu Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đúng 20 giờ 10 phút, chương trình "Thời cơ vàng" chính thức bắt đầu trong sự chờ đợi của hàng trăm người dân và đại biểu. Với sự đầu tư công phu, đây là một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, nơi lịch sử, công nghệ và cảm xúc hòa quyện.

Trong không gian thiêng liêng dưới lá cờ Tổ quốc tại Quảng trường Ngọ Môn, chương trình đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc và giúp khán giả sống lại và cảm nhận sâu sắc tinh thần "Thời cơ phải do con người tạo ra" của Bác Hồ, đồng thời tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Thủ tướng dự chương trình 'Thời cơ vàng' tại đầu cầu Huế- Ảnh 2.

Nhiều người dân, đại biểu có mặt từ sớm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong chương trình, khán giả còn được gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử đặc biệt. Với vai trò của những người kể chuyện sống động, họ mang đến cho khán giả những câu chuyện chân thực và đầy cảm xúc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại đầu cầu Huế:

Thủ tướng dự chương trình 'Thời cơ vàng' tại đầu cầu Huế- Ảnh 3.

Chương trình đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thủ tướng dự chương trình 'Thời cơ vàng' tại đầu cầu Huế- Ảnh 4.

Khán giả tham gia chương trình xúc động trước những phần tái hiện lịch sử

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thủ tướng dự chương trình 'Thời cơ vàng' tại đầu cầu Huế- Ảnh 5.

Tại TP.Huế chương trình diễn ra dưới Kỳ đài Ngọ Môn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thủ tướng dự chương trình 'Thời cơ vàng' tại đầu cầu Huế- Ảnh 6.

Chương trình tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thủ tướng dự chương trình 'Thời cơ vàng' tại đầu cầu Huế- Ảnh 7.

Khán giả tự hào bên lá cờ Tổ quốc, chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN


Tin liên quan

Thủ tướng dự lễ khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á

Thủ tướng dự lễ khai trương trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á

Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 được Bộ Công an xây dựng trên khu đất rộng 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á và là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất.

Khám phá thêm chủ đề

Thời cơ vàng Quốc khánh Ngọ môn TP.Huế 80 năm Cách mạng Tháng Tám Thủ tướng Phạm Minh Chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận