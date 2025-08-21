Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng Quốc khánh 2.9

Vũ Phượng - Uyển Nhi
21/08/2025 23:07 GMT+7

TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa và nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025).

Chiều 21.8, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh văn phòng Sở VH-TT TP.HCM thông tin 4 điểm bắn pháo hoa và các chương trình nghệ thuật nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Sở VH-TT TP.HCM cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan sẽ tổ chức triển lãm từ ngày 19.8 đến 5.9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng); đường Đồng Khởi (trước Sở VH-TT TP.HCM, đối diện công viên Chi Lăng); phường Sài Gòn và số 1 Ba Cu (phường Vũng Tàu).

Chương trình cầu truyền hình Thời cơ vàng tổ chức lúc 20 giờ 10 ngày 22.8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM).

Hoạt động triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, với sự tham gia của TP.HCM.

TP.HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh văn phòng Sở VH-TT TP.HCM thông tin 4 điểm bắn pháo hoa và các chương trình nghệ thuật nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với hoạt động văn hóa - nghệ thuật, TP.HCM sẽ tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945 - 25.8.2025).

Chương trình này diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 2.9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn giao với đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn). Sân khấu ngoài trời công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Bên cạnh đó, TP.HCM còn tổ chức 20 suất biểu diễn nghệ thuật tại các phường, xã phục vụ người dân.

3 điểm bắn pháo hoa tầm cao

Ngày 2.9, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15.

3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu).

Ngoài ra, 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

