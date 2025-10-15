Quân khu 5: Giữ yên bờ cõi từ những điều bình dị nhất

Từ truyền thống hào hùng đến thế trận lòng dân vững chắc

Ngày 15.10, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 (16.10.1945 - 16.10.2025), trên khắp dải đất miền Trung - Tây nguyên, không khí tri ân, tự hào đang lan tỏa sâu rộng.

Tám thập niên đã đi qua, từ những ngày đầu gian khó trong "bão táp" cách mạng đến thời kỳ hội nhập và phát triển, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" của Quân khu 5 luôn là điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân, vun đắp "thế trận lòng dân" để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ những điều bình dị nhất.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, luôn sắt son lời thề hy sinh vì Tổ quốc ẢNH TƯ LIỆU

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết 80 năm kể từ ngày LLVT Quân khu 5 ra đời giữa khí thế Cách mạng tháng Tám, dấu chân người lính vẫn in đậm trên khắp dải đất miền Trung - Tây nguyên. Từ những ngày đầu gian khó bảo vệ chính quyền non trẻ giữa "bão táp" cách mạng, qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ đến hôm nay giữa thời bình, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn là điểm tựa bền vững trong lòng dân.

Ngày 16.10.1945, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, LLVT Quân khu 5 chính thức thành lập, mang trên vai sứ mệnh bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Khu 5 đã đánh hơn 15.000 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng trăm nghìn quân địch, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 ẢNH: QUÂN KHU 5

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến trường Khu 5 là một trong những nơi ác liệt nhất. Những địa danh như Đắk Hà, Nà Niêu, Kỳ Sanh, Ba Gia, Núi Thành… gắn liền với những chiến công vang dội, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Sau ngày non sông thu về một mối, LLVT Quân khu 5 tiếp tục làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, phối hợp cùng quân và dân nước bạn Lào đánh bại lực lượng phản động.

"Truyền thống anh hùng được tôi luyện qua khói lửa chiến tranh đã trở thành nền tảng để LLVT Quân khu 5 tự tin bước vào giai đoạn mới", trung tướng Lê Ngọc Hải chia sẻ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn Quân khu 5 ẢNH: QUÂN KHU 5

Quân khu 5 huấn luyện sát thực tiễn chiến tranh hiện đại

Trong thời bình, LLVT Quân khu 5 xác định rõ nhiệm vụ không chỉ là sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chủ động ngăn chặn từ sớm mọi nguy cơ xâm phạm độc lập, chủ quyền. Công tác nắm và dự báo tình hình được triển khai sát sao, kết hợp thông tin thực địa với phân tích khoa học, đảm bảo không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo trung tướng Lê Ngọc Hải, công tác huấn luyện được chú trọng theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", gắn liền với yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự hay hiệp đồng binh chủng diễn ra thường xuyên, giúp nâng cao năng lực tác chiến và khả năng xử trí tình huống của bộ đội.

Bộ đội Quân khu 5 rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại ẢNH: QUÂN KHU 5

Không chỉ cầm chắc tay súng nơi biên cương, hình ảnh người lính Quân khu 5 còn hiện hữu trong từng mái nhà, con đường của nhân dân. Trong đại dịch Covid-19, họ dựng hàng nghìn chốt kiểm dịch, gùi từng bao gạo, từng phần quà đến với bà con vùng sâu, vùng xa. Trong bão lũ, họ xông pha cứu dân, dựng lại nhà cửa, đồng hành cùng người dân khôi phục cuộc sống. Chính tình quân dân bền chặt ấy đã tạo nên "thế trận lòng dân" nền tảng vững chắc cho mọi thắng lợi.

Phát huy truyền thống 80 năm anh hùng, LLVT Quân khu 5 tiếp tục triển khai hiệu quả các chiến lược lớn về bảo vệ Tổ quốc, quốc phòng, quân sự và an ninh mạng. Lực lượng kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", chủ động ngăn chặn biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng cũng được đẩy mạnh với Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia và quân đội Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5 kiểm tra lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão, lũ ẢNH: QUÂN KHU 5

"Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành từ những ngày đầu còn non trẻ, lực lượng vũ trang Quân khu 5 hôm nay đã trở thành một lực lượng 'tinh, gọn, mạnh', chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, minh chứng sinh động cho bản lĩnh kiên cường và mối đoàn kết máu thịt quân và dân", trung tướng Lê Ngọc Hải khẳng định.

Với tinh thần "Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang", LLVT Quân khu 5 quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, để đất nước mãi trường tồn trong hòa bình, độc lập và phồn vinh.