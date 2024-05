Năm 2024, TP.Đà Nẵng có hơn 1.200 quân nhân xuất ngũ, trong đó 35 người được kết nạp Đảng khi tại ngũ. Riêng Q.Hải Châu có 13 đảng viên đợt này, chiếm số lượng cao nhất các địa phương, cho thấy chất lượng và sự nỗ lực vượt trội của mặt bằng thanh niên trung tâm thành phố.

Ngoài ra, còn có 41 quân nhân được cử đi đào tạo tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và nhân viên chuyên môn kỹ thuật, 14 người ở lại đào tạo sĩ quan dự bị và chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp để phục vụ lâu dài trong quân đội.

Lãnh đạo Q.Hải Châu tặng quà, động viên quân nhân xuất ngũ

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu, cho biết địa phương chỉ đạo lãnh đạo 13 phường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho đảng viên quân nhân xuất ngũ sinh hoạt Đảng, ưu tiên bố trí vào làm việc tại các cơ quan địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ khi ông dự sinh hoạt chi bộ ở Q.Hải Châu cùng đảng viên là quân nhân xuất ngũ, ông nhận thấy đây là nhân tố có chất lượng tốt để bồi dưỡng, cần quan tâm tạo điều kiện thì cơ sở càng có nhiều lựa chọn để phát triển.

Thanh niên TP.Đà Nẵng lên đường nhập ngũ

Bên cạnh đó, thời gian qua, trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, các quân nhân không chỉ rèn luyện, mà còn sẵn sàng cứu nạn trong mưa lũ, để lại những dấu ấn tốt đẹp, giúp đỡ gia đình khó khăn, vận động quần chúng.

Do đó, đây là đội ngũ rất phù hợp khi triển khai lực lượng về đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, cần người đã được rèn luyện qua môi trường quân đội, công an.

Đặc biệt, đối với đảng viên trưởng thành trong quân đội, Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo Đảng ủy xã phường tạo điều kiện để sinh hoạt, khắc phục tuyệt đối mọi khó khăn.

Tư vấn học nghề cho quân nhân xuất ngũ

Đối với đảng viên chưa có việc làm ổn định, phải đến địa phương khác làm việc thì cấp ủy địa phương tùy tình hình cụ thể giới thiệu đến tổ chức Đảng nơi làm việc để sinh hoạt, tiếp tục quản lý.

Đặc biệt, lần đầu tiên lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã có những trải lòng với quân nhân xuất ngũ nhằm động viên, cổ vũ đội ngũ này tiếp tục phát huy tinh thần "Bộ đội cụ Hồ" sau khi ra quân.

Tại buổi gặp mặt quân nhân xuất ngũ Q.Hải Châu mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ thấu hiểu những tâm tư, băn khoăn của quân nhân vừa xuất ngũ trước giai đoạn mới của cuộc đời.

Các chính sách hậu phương quân đội mới nhằm tăng chất lượng quân nhân

Ông Nguyễn Văn Quảng nhắc nhở các thanh niên dù sắp đến làm gì, luôn ghi nhớ 2 năm quân ngũ là môi trường rất tốt để rèn luyện tác phong đạo đức, phẩm chất bản lĩnh, đồng thời kỳ vọng các bạn trẻ tiếp tục phát huy tố chất, không nản lòng trước khó khăn và đặc biệt là vượt qua cám dỗ của xã hội.



"Môi trường xã hội nhiều khó khăn, cám dỗ, để vượt qua cần bản lĩnh của chúng ta, trước hết tự giúp chính mình cùng sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Tôi sẵn sàng lắng nghe cũng như chỉ đạo các địa phương, cơ quan tiếp thu các đề xuất của các bạn để hỗ trợ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tôi mong các bạn có nghề và làm tốt, bất kỳ công việc nào cũng đáng tự hào để lo cho cha mẹ, gia đình ổn định, đóng góp cho địa phương", ông Nguyễn Văn Quảng gửi gắm.

Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ đạo, bên cạnh đẩy mạnh chính sách đảm bảo việc làm ổn định, hỗ trợ tín dụng, ưu tiên cho vay vốn ưu đãi để lập nghiệp, phát triển kinh tế, các cơ quan cần lựa chọn đào tạo, ưu tiên bồi dưỡng những nhân tố tốt, nhất là đảng viên để tạo nguồn cán bộ hệ thống chính trị địa phương, làm cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm đảng viên ở cương vị mới.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, từ năm 2024, định kỳ các ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, giải quyết các vấn đề của quân nhân xuất ngũ, để việc thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội đi vào nề nếp, rút kinh nghiệm và ngày càng thực chất, hiệu quả.

Theo Sở LĐ-TB-XH, 3 năm qua (2021 - 2023), TP.Đà Nẵng có 3.119 quân nhân xuất ngũ, các đơn vị dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp 2.689 trường hợp có công việc ổn định, trong đó 2.083 người lao động tự do (77,5%), 539 người làm việc tại doanh nghiệp tư nhân (20%), 67 quân nhân đảng viên (2,5 %) được địa phương bố trí, giới thiệu việc làm hoặc làm việc cho các doanh nghiệp và được biên chế vào lực lượng dự bị động viên. Mức thu nhập của quân nhân xuất ngũ sau học nghề, giới thiệu việc làm khá ổn định.