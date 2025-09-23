TP.HCM kỷ niệm 80 năm Nam bộ kháng chiến 23.9

Ngày 23.9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2025). Dự lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các sở ban ngành, lực lượng vũ trang TP.HCM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Nam bộ kháng chiến. Chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, thực dân Pháp nổ súng tấn công chính quyền cách mạng non trẻ ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ 2.

Đáp lại lời thề "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", quân dân Nam bộ với vũ khí thô sơ đã đồng loạt đứng lên, lập nhiều chiến công vang dội, góp phần hun đúc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa kháng chiến đến đại thắng mùa xuân 1975.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Nam bộ kháng chiến ẢNH: T.H

"Ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ, là nguồn cổ vũ lớn lao và động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn dân tộc tiến lên giành lại nền độc lập, tự do. Đồng thời, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chung sức, đồng lòng, sáng tạo để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", ông Minh dẫn chứng.

Kỷ niệm 80 năm ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng thành phố trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới… Từ đó, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, ông Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM, cho biết những người kháng chiến ngày xưa tuy đã nghỉ hưu, nhiều người đã ngoài 80, 90 tuổi nhưng vẫn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam bộ kháng chiến: lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường "không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ".

Ông Dương Quan Hà phát biểu ôn truyền thống ẢNH: T.H

"Chúng tôi tập hợp trong Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, lấy ngày 23.9 làm ngày truyền thống, để cùng ôn lại và gìn giữ ký ức lịch sử. Gần 40 năm qua, các hội viên luôn tự nhắc nhau phải rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn hình ảnh cao đẹp của người kháng chiến. Chúng tôi tích cực tham gia phong trào cách mạng tại địa phương, trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền cơ sở. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng, triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp. Tinh thần của ngày Nam bộ kháng chiến vẫn là ánh sáng soi đường cho các hội viên trong hiện tại và tương lai", ông Hà nói.

Hơn 100 ảnh tư liệu tái hiện khí thế hào hùng Nam bộ kháng chiến

Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM khai mạc triển lãm với chủ đề "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam" tại công viên Lam Sơn (phường Bến Nghé, TP.HCM).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo sở ngành TP.HCM xem triển lãm ảnh "Nam bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam" ẢNH: T.H

Đây là hoạt động chính trị - văn hóa quan trọng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của quân dân Nam bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời lan tỏa tinh thần quật cường của vùng đất được Bác Hồ trao tặng danh hiệu "Thành đồng Tổ quốc". Triển lãm tại công viên Lam Sơn trưng bày hơn 100 bức ảnh tư liệu, tái hiện khí thế hào hùng của quân dân Sài Gòn - Nam bộ trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Cùng thời điểm, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM còn tổ chức 2 triển lãm ảnh khác trên trục đường Đồng Khởi. Trước trụ sở Sở VH-TT TP.HCM là triển lãm với chủ đề "TP.HCM siêu đô thị vươn tầm quốc tế". Triển lãm này giới thiệu 70 hình ảnh về sự phát triển của thành phố trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, logistics, sản xuất, đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới.

Triển lãm diễn ra từ ngày 23.9 - 5.10 tại công viên Lam Sơn ẢNH: T.H

Đối diện công viên Chi Lăng, triển lãm với chủ đề "TP.HCM xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" trưng bày 50 bức ảnh phản ánh nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc kiến tạo bộ máy hành chính hiện đại, áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số ở phường, xã nhằm phục vụ người dân tốt hơn, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các triển lãm diễn ra từ ngày 23.9 - 5.10, không chỉ là dịp ôn lại trang sử oanh liệt mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc kế thừa tinh thần "Thành đồng Tổ quốc", nắm bắt thời cơ phát triển, nhất là khi Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đây là cơ hội để các địa phương Nam bộ đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả quản trị, khẳng định vai trò vùng kinh tế trọng điểm phía nam trong tiến trình hội nhập và phát triển của cả nước.