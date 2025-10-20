Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Belarus còn dư địa phát triển

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus thời gian qua không ngừng được củng cố, vun đắp. Hai nước đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp nhà nước Belarus vào đầu tháng 5.2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó quan hệ quốc phòng đóng vai trò là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và thiếu tướng Pavel Muraveiko duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: PHẠM HẢI

Theo đại tướng Nguyễn Tân Cương, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã đạt được các kết quả tích cực trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; hợp tác giữa các quân, binh chủng và các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác đào tạo, khoa học quân sự...

Tại hội đàm, đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không" vì lợi ích chung.

Về Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu ẢNH: PHẠM HẢI

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng quân đội hai nước; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, hội thao quân sự; tiếp tục ủng hộ và tích cực tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế do mỗi bên tổ chức...

Trong khi đó, thiếu tướng Pavel Muraveiko khẳng định Việt Nam và Belarus là hai nước có nhiều điểm tương đồng, là hai nước đấu tranh giành độc lập, giải phóng cho dân tộc.

Thiếu tướng Pavel Muraveiko ghi nhận những hợp tác tích cực về hợp tác quốc tế song phương trong thời gian qua. Đồng thời, khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều dư địa.

Thiếu tướng Pavel Muraveiko phát biểu tại hội đàm ẢNH: PHẠM HẢI

"Cộng hòa Belarus sẵn sàng hợp tác với các nước có chính sách hữu nghị, cùng nhau phát triển vì hòa bình, ổn định, phát triển", thiếu tướng Pavel Muraveiko nói và gửi lời cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp nhận quân nhân Belarus sang học tập tiếng Việt. Đây là cơ hội để phía Belarus tăng cường hiểu biết về văn hoá, đất nước, con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.