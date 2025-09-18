'Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc giá trị của hợp tác quốc tế'

Trong bài phát biểu tại phiên toàn thể 1, đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại đặc biệt: một kỷ nguyên đầy biến động nhưng cũng tràn đầy cơ hội. Một mặt, chưa bao giờ nhân loại có được những thành tựu khoa học, công nghệ vượt bậc như hiện nay. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, y sinh học, năng lượng tái tạo… đang mở ra những khả năng phát triển chưa từng có.

Đại tướng Phan Văn Giang tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh ẢNH: BQP

Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, nếu biết tận dụng, đều có thể rút ngắn khoảng cách, vươn lên cùng hòa nhập vào dòng chảy phát triển chung của thế giới. Đây là niềm tin và cũng là động lực để chúng ta hướng tới một tương lai thịnh vượng.

Mặt khác, song hành với cơ hội là những thách thức hết sức gay gắt. Trên bình diện quốc tế, cạnh tranh chiến lược giữa các nước, tư tưởng cường quyền, đơn phương áp đặt, tác động sâu sắc đến cấu trúc và quản trị an ninh toàn cầu. Những bất đồng lợi ích, nếu không được xử lý thỏa đáng, có thể biến thành xung đột, tạo ra vòng xoáy đối đầu nguy hiểm.

Các điểm nóng khu vực - từ xung đột vũ trang cho đến tranh chấp chủ quyền lãnh thổ - vẫn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào, đe dọa hòa bình, ổn định chung… Cùng với những thách thức an ninh truyền thống, thế giới cũng đang phải đối mặt với các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, để xây dựng một hệ thống quản trị an ninh toàn cầu công bằng và hợp lý không thể thiếu vai trò của chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc phòng thực chất.

Chủ nghĩa đa phương là con đường tất yếu để duy trì hòa bình và ổn định

"Chỉ khi các quốc gia cùng ngồi lại với nhau, cùng tôn trọng luật lệ chung, cùng chia sẻ trách nhiệm, thì những nguyên tắc cơ bản mới có thể biến thành hiện thực. Trong bối cảnh các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng đan xen, chủ nghĩa đa phương không chỉ là một lựa chọn, mà là con đường tất yếu để duy trì hòa bình và ổn định. Hợp tác quốc phòng, với tinh thần minh bạch, tự vệ và vì lợi ích chung, sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa nguyên tắc và hành động", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên nền tảng của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc giá trị của hợp tác quốc tế và tinh thần đoàn kết toàn cầu. Tinh thần đó đã được cụ thể hóa trong nhiều chủ trương và quyết sách lớn của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề xuất, cần kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương để bảo đảm một cấu trúc an ninh toàn cầu dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; thúc đẩy hợp tác thực chất trong các vấn đề có tính toàn cầu, nhất là lĩnh vực an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia...

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, để những định hướng trên trở thành hiện thực, cần một nền tảng bền vững, được tôn trọng rộng rãi và có giá trị phổ quát - đó chính là luật pháp quốc tế. Việt Nam cam kết tiếp tục là một đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, cùng đóng góp cho nỗ lực chung xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, công bằng và bền vững.