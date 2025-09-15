Hợp tác biển giữa Việt Nam - Nga còn nhiều tiềm năng

Tại buổi hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm cụ thể hóa những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin thống nhất vào tháng 5.2025.

Đại tướng Phan Văn Giang và ông Nikolai Patrushev ẢNH: N.H

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vị thế cường quốc biển của Nga, với mạng lưới cảng biển chiến lược rộng khắp, công nghệ đóng tàu tiên tiến và mô hình quản lý, khai thác biển hiện đại.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam chủ trương trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Về tình hình Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là các bên liên quan cần tuân thủ tập quán và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982; tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002 (DOC); xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nga đã được hai bên tích cực triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: hải quân, đào tạo, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...

Trong khi đó, ông Nikolai Patrushev nhấn mạnh, hợp tác về biển giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy, hợp tác trong lĩnh vực này. Trong đó, cần tập trung hợp tác hải quân, giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học biển... Đồng thời, nghiên cứu các lĩnh vực về biển mà hai bên có tiềm năng.

Hai bên đã ký biên bản ghi nhớ về tham vấn trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Nga.