Sức mạnh 2 loại khí tài 'Made in Vietnam' được đại tướng Nguyễn Tân Cương giới thiệu

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 13.9, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra khu trưng bày ngoài trời ẢNH: TUẤN HUY

Tại đây, đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao công tác tổ chức tại khu trưng bày của Bộ Quốc phòng, bảo đảm chuyên nghiệp, chặt chẽ từ công tác hậu cần đến đón tiếp khách, giới thiệu các khu vực tham quan và công tác an ninh, an toàn.

Đặc biệt, trong khi kiểm tra khu trưng bày ngoài trời, đại tướng Nguyễn Tân Cương trực tiếp trò chuyện, giới thiệu khái quát với người dân về những khí tài quân sự. Chỉ vào tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn, đại tướng giới thiệu "đây là tên lửa lần đầu tiên Việt Nam sản xuất được".

Tính về khí tài cùng loại, tên lửa của Việt Nam hiện đại hơn nước ngoài sản xuất. Bộ Quốc phòng đã giao Viettel sản xuất loại tên lửa, có tính năng vượt trội, tốt, bền và rẻ hơn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra đạn tên lửa sông Hồng ẢNH: TUẤN HUY

Đại tướng cho hay, muốn bắn được quả đạn tên lửa sông Hồng phải dựa vào các loại xe trong tổ hợp tên lửa Trường Sơn như xe nạp tên lửa, xe chỉ huy điều khiển, xe bệ phóng, xe radar.

Tiếp tục giới thiệu về khí tài, đại tướng Nguyễn Tân Cương chỉ vào xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Ông cho hay, đây là xe do Việt Nam sản xuất, được trang bị hỏa lực súng máy phòng không 12,7 mm, tên lửa chống tăng B72... Điều quan trọng nhất là chiến sĩ không phải thò đầu ra ngoài bắn mà ngồi trong xe điều khiển, bắn tự động từ trong xe.

Đại tướng giới thiệu với người dân về xe chiến đấu bộ binh XCB-01 ẢNH: TUẤN HUY

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, trước đây chúng ta phải mua xe chiến đấu bộ binh nhưng hiện nay công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tự sản xuất được.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn và xe chiến đấu bộ binh XCB-01 hiện đại như thế nào?

Theo cán bộ tại khu trưng bày, XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất. Xe có 1 kíp lái gồm 3 người: 1 người lái xe, 1 trưởng xe và 1 pháo thủ để điều khiển các hỏa lực của xe.

Ngoài ra, xe còn chở thêm 8 chiến sĩ bộ binh với trang thiết bị đầy đủ. Các chiến sĩ bộ binh khi được chở trên xe có thể cùng kíp lái của xe tăng cường hỏa lực để áp chế địch qua các hệ thống được cấp cho chiến sĩ bộ binh.

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 ẢNH: ĐÌNH HUY

Ưu điểm của dòng xe này là tính cơ động rất cao, tốc độ rất lớn, chiến đấu ở mọi địa hình từ đồng bằng, đồi núi, dưới nước. Quá trình tác chiến, xe rất nhanh chóng chở bộ binh thọc sâu, chiếm lĩnh trận địa.

Trong trường hợp bị bao vây, xe sẽ nhanh chóng tiếp ứng, thu hồi bộ binh an toàn nhất để đưa về hậu phương và sử dụng phương án tác chiến phù hợp hơn.

XCB-01 có hệ thống có súng máy phòng không 12,7 mm, tên lửa chống tăng B72, pháo nòng trơn 72 ly, cạnh pháo nòng trơn còn có súng máy. Ngoài ra, xe còn có hệ thống phòng thủ chủ động, chống chiếu xạ laser.

Khi xe bị chiếu xạ laser thì sẽ cảnh báo, khi bị địch tấn công thì có đạn khói bắn ra che khuất tầm nhìn của địch và các hệ thống tường nhiệt trong xe làm lệch hướng hệ thống đường đạn, đảm bảo an toàn cho xe trong quá trình hành quân.

Trong khi đó, tổ hợp tên lửa đất đối hải Trường Sơn (VCS-01, viết tắt của Vietnam Coastal Defence Missile System - hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam - 01) do Viettel nghiên cứu, sản xuất.

Theo lời giới thiệu của cán bộ tại khu trưng bày, tổ hợp tên lửa Trường Sơn bao gồm: xe nạp tên lửa VTRV-01, xe chỉ huy điều khiển VCPV-01, xe bệ phóng VLV-01, xe radar cảnh giới và chỉ thị mục tiêu VTAR-1 và tên lửa diệt hạm Sông Hồng.

Khu vực trưng bày tổ hợp tên lửa Trường Sơn ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại. Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Điểm nhấn của tổ hợp tên lửa này là tên lửa đối hạm sông Hồng (VSM-01A, VSM là viết tắt của Vietnamese Cruise Missile - tên lửa hành trình Việt Nam).

Tên lửa phòng thủ bờ biển này có đường kính 315 mm, chiều dài không quá 5 m, khối lượng dưới 600 kg. Tên lửa có tốc độ bay cận âm (gần bằng tốc độ âm thanh), tầm bắn xa lên tới 80 km.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường tiên tiến, có khả năng chống nhiễu cao, giúp tăng độ chính xác. Các mục tiêu của tên lửa chủ yếu là các loại tàu mặt nước.