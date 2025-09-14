Điểm đặc biệt của pháo phòng không 57 mm được Việt Nam cải tiến chống tên lửa, UAV

Tại gian trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (xã Đông Anh, Hà Nội), một trong những khí tài đáng chú ý do Viettel mang tới trưng bày là bộ khí tài giúp tự động hóa hoạt động của các đơn vị pháo phòng không 57 mm.

Tổ hợp pháo phòng không 57 mm có khí tài ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo lời cán bộ tại khu trưng bày, tổ hợp pháo phòng không 57 mm có khí tài gồm: radar, quang điện tử, hệ thống chỉ huy chiến đấu, hệ thống quản lý chiến trường, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cung cấp và phân phối nguồn, các khẩu đội pháo phòng không 57 mm.

Tổ hợp pháo phòng không được bố trí để bảo vệ các cứ điểm quan trọng như sân bay, nhà máy, cầu cảng và các cơ sở quan trọng khỏi các mục tiêu tấn công đường không như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, trực thăng, quân dù, tên lửa, bom, UAV.

Nhiều bộ phận trên khẩu pháo được hiện đại hóa ẢNH: ĐÌNH HUY

Tổ hợp pháo phòng không này có nhiều điểm đặc biệt như: các khẩu pháo được tự động hóa hoàn toàn, từ điều khiển đến khai hỏa, nạp đạn, không cần pháo thủ; có radar và quang điện tử đi kèm để tăng mục tiêu bám bắt, tăng chất lượng bám bắt; có máy tính chỉ huy tích hợp với hệ thống đạn đạo giúp tính toán chính xác hơn khả năng bắn trúng mục tiêu.

Ngoài ra, máy tính chỉ huy có thể tính toán cho từng khẩu pháo riêng biệt. "Trước đây, các khẩu pháo bắn song song với nhau nhưng giờ đây, mỗi khẩu pháo có một tọa độ nhưng đều có thể chụm vào một mục tiêu, tăng khả năng độ chụm đạn, từ đó tăng sát thương tiêu diệt mục tiêu", vị cán bộ nói và cho biết, ngoài các tính năng tự động, các tính năng bắn bằng cơ trước đây đều được giữ nguyên, 1 kíp pháo thủ có 5 - 7 chiến sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra hệ thống pháo ẢNH: ĐÌNH HUY

Về thông số, tổ hợp pháo phòng không 57 mm có cự ly bắn mục tiêu ở tầm gần, thời gian khai hỏa kể từ khi bám sát mục tiêu là dưới 4 giây, sử dụng 4 chế độ bắn là radar, quang điện tử, tổng hợp, chỉ thị độ cao.

Xe chỉ huy và xe radar của hệ thống pháo phòng không 57 mm ẢNH: ĐÌNH HUY

Cạnh tổ hợp pháo phòng không 57 mm là 6 đại đội pháo phòng không 37 mm-2N tác chiến ngày và đêm. Đại đội pháo sử dụng pháo cỡ nòng 37 mm, tầm hiệu quả bắn hạ mục tiêu trên không ở khoảng cách 3.000 m, mục tiêu dưới đất ở khoảng cách 4.000 m, tầm bắn tối đa 6.700 m.

Chế độ chiến đấu của pháo được vận hành bán tự động, tự động và cơ khí. Pháo có khả năng bắn các mục tiêu có vận tốc đến 400 m/giây, mục tiêu mặt đất có vận tốc đến 20 m/giây, tốc độ bắn 80 - 120 phát/phút, kíp chiến đấu tự động hoàn toàn 2 khẩu đội.

Đại đội pháo phòng không 37 mm-2N được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngoài các khẩu pháo, tổ hợp được điều khiển bởi trung tâm điều khiển trên xe Kamaz43266. Trung tâm điều khiển này có nhiệm vụ chỉ huy tác chiến, sục sạo và bám sát mục tiêu, phát hiện mục tiêu qua quang điện tử, nhận tham số mục tiêu từ khí tài chỉ huy khác - radar, TZK.

Trung tâm điều khiển có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 30 km, cự ly tự động bám sát 10 km, trung tâm tính toán phần tử bắn tự động, tự động bù nghiêng và sửa được các điều kiện bắn không tiêu chuẩn.

Trong 2 loại pháo trên, pháo phòng không 57 mm vừa tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Theo lời thuyết minh, pháo phòng không 57 mm là thành phần không thể thiếu trong lực lượng phòng không Việt Nam với nhiều chiến công xuất sắc. Trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972, pháo 57 mm đã cùng với các loại hỏa lực khác tạo thành lưới lửa phòng không, bắn rơi pháo đài bay B52, góp phần vào thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.