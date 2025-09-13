Điểm đặc biệt pháo tự hành SU-152 được đại tướng Phan Văn Giang góp ý cải tiến

Tại buổi kiểm tra các sản phẩm, vũ khí, khí tài thuộc khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (xã Đông Anh, Hà Nội), đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã nghe giới thiệu về các loại pháo tự hành do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa như PTH130-K255B, pháo tự hành 152 mm cũng như các loại pháo đang thuộc biên chế của Quân đội Việt Nam như SU-152, SU-122.

Khu vực trưng bày các loại pháo tự hành được đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong đó, đại tướng Phan Văn Giang đặc biệt lưu ý đến pháo tự hành SU-152. Sau khi nghe giới thiệu, đại tướng đã góp ý để cải tiến pháo tự hành SU-152 nhằm giúp xe có thể lội nước tốt hơn, sâu hơn.

"Ta có thể bắt 4 vít thật kín, có gioăng vào ống xả của pháo tự hành SU-152. Sau đó, xoay ống xả lên cao, nếu xoay ống xả càng lên cao bao nhiêu thì pháo có thể lội sâu bấy nhiêu", đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng Phan Văn Giang góp ý để cải tiến pháo tự hành SU-152 để giúp xe có thể lội nước tốt hơn, sâu hơn ẢNH: ĐÌNH HUY

Về thông số của pháo tự hành SU-152, theo thông tin đã công bố, đây là loại pháo tự hành bánh xích bọc thép, cỡ nòng 152 mm của Liên Xô từng được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. SU-152 nặng 27,5 tấn, mang theo đạn nặng 51,58 kg, tốc độ bắn 4 - 5 phát/phút có thể sử dụng đa dạng nhiều loại đạn pháo như đạn vạch đường, đạn nổ phân mảnh, đạn chống tăng, đạn chiếu sáng.

SU-152 cơ động tương đối tốt khi sử dụng khung thân xe bánh xích của hệ thống tên lửa đối không SA-4, động cơ diesel 520 mã lực cho phép đạt tốc độ 60 km/giờ. Pháo SU-152 có thể vượt lũy cao 1,1 m, hào rộng 2,5 m và có tầm bắn 17,3 km, tầm hoạt động lên đến 300 km.

Cận cảnh pháo tự hành SU-152 ẢNH: ĐÌNH HUY

SU-152 có góc nâng hạ từ âm 4 độ - 60 độ; quay 360 độ. Với các viên đạn pháo nặng hơn 50 kg, SU-152 có thể tạo ra chấn động, sức sát thương rất lớn và có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn xe bọc thép trong loạt đạn đầu tiên. Diện tích sát thương của pháo có thể lên tới 360 - 950 m2, thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu là 1 phút.

Trong khi đó, SU-122 nặng 16 tấn, có tầm bắn xa 15,3 km, sử dụng cỡ nòng 122 mm, SU-122 có góc nâng hạ từ âm 7 độ - 70 độ, quay 360 độ; khối lượng viên đạn pháo sử dụng là 29,3 kg, tốc độ bắn 4 - 5 phát/phút, thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu là 1 phút, diện tích sát thương từ 310 - 800 m2.

Pháo tự hành SU-122 ẢNH: ĐÌNH HUY

Pháo tự hành 152 mm do Viettel nghiên cứu, hiện đại hóa là dòng pháo hạng nặng, có hỏa lực mạnh và tính cơ động cao, hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh và thiết giáp.

Pháo tự hành 152 mm có 7 thành phần cấu tạo: pháo 152 mm được gắn ở thân xe sau; hệ thống tác chiến điện tử gắn ở đuôi xe; hệ thống tính toán đạn đạo và phần tử bắn; hệ thống súng phòng không tự động 12,7 mm; hệ thống laser; đạn khói; thông tin liên lạc và hệ thống cung cấp nguồn tự động cho xe.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra pháo tự hành 152 mm ĐINH HUY

Pháo được điều khiển tự động, tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút; 1 kíp chiến đấu 5 - 6 người; trang bị giáp chống đạn theo tiêu chuẩn STANAG 4569; tổng khối lượng 34 tấn, tốc độ tối đa của pháo tự hành có thể hành quân là 70 km/giờ.

Pháo tự hành PTH130-K255B do Học viện Kỹ thuật quân sự chủ trì, thiết kế, chế tạo. Tổ hợp pháo tự hành này là đề tài cấp tổng cục, được chế tạo bằng cách đưa pháo M46 cỡ nòng 130 mm lên khung gầm xe tải việt dã KrAZ-255B (xe do Liên Xô sản xuất), giúp tăng khả năng cơ động và thích ứng với chiến tranh hiện đại.

Khác với việc tự hành hóa các loại pháo hạng nhẹ (đơn cử như cỡ nòng 85 mm hay 105 mm), công việc này đối với pháo M46 phức tạp hơn nhiều, do đây là loại pháo nòng dài, kích thước và trọng lượng lớn, độ giật lớn khi bắn. Vì vậy, cần có một khung gầm tương xứng như xe tải KrAZ-255B.

Pháo có tầm bắn xa nhất là hơn 27 km; tốc độ bắn 5 - 8 viên/phút; sơ tốc đầu đạn 930 m/giây; phạm vi góc hướng từ âm 25 - 25 độ; phạm vi góc tầm từ 0 - 45 độ. Thời gian chuyển từ thế hành quân sang chiến đấu và ngược lại là dưới 4 phút.

Pháo tự hành SU-152 diễu binh qua quảng trường Ba Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong các loại pháo tự hành trên, SU-152, SU-122 là 2 loại pháo tự hành tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Theo lời thuyết minh, SU-152, SU-122 là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, sức cơ động cao, uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.