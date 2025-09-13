Tên lửa phòng không S-125-VT được đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra hiện đại thế nào?

Chiều 12.9, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đoàn công tác đã kiểm tra các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (xã Đông Anh, Hà Nội); động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ và nhân dân tham quan triển lãm.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác kiểm tra tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại khu trưng bày ngoài trời, đại tướng Phan Văn Giang dừng lại khá lâu để kiểm tra tại khu trưng bày tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến.

Theo giới thiệu của cán bộ tại khu trưng bày, tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, cải tiến. Tổ hợp tên lửa này là phiên bản hiện đại hóa của tổ hợp S-125 Pechora (Liên Xô).

S-125-VT được thiết kế để tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không, tiêu diệt có hiệu quả mục tiêu bay tầm thấp, mục tiêu kích thước nhỏ trong điều kiện nhiễu phức tạp. Tổ hợp cũng có khả năng phá hủy mục tiêu trên mặt đất và mặt nước, hoạt động chiến đấu độc lập hoặc trong đội hình cụm phòng không.

Đại tướng Phan Văn Giang nghe giới thiệu về khí tài hiện đại do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa ẢNH: ĐÌNH HUY

Về tính năng chiến đấu - kỹ thuật chính, S-125-VT có thể tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu, cự ly nghiêng cực đại của vùng sát thương là 30 km, giới hạn trên/dưới vùng sát thương là 20/0,02 km; xác suất tiêu diệt mục tiêu bằng 1 đạn tên lửa (máy bay tiêm kích chiến thuật) là 90%; tốc độ tối đa của mục tiêu bị tiêu diệt khi đón/bắn đuổi là 800/300 m/giây; cự ly cực đại phát hiện mục tiêu 90 km; thời gian triển khai, thu hồi S-125-VT trong vòng 20 phút.

Hình ảnh về các giàn tên lửa S-125-VT tại triển lãm ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong tổ hợp S-125-VT, đạn tên lửa được gắn trên bệ phóng 5P73-VT. Bệ phóng này có chức năng cố định tên lửa trên cần bệ, hướng tên lửa đến mục tiêu; cấp nguồn cấp tín hiệu chuẩn bị tên lửa trên bệ phóng và chấp hành tự động lệnh phóng tên lửa từ xe chỉ huy; triển khai, thu hồi bệ phóng bằng chân kích thủy lực tự động hóa.

Bệ phóng 5P73-VT có thể chứa tối đa 4 tên lửa, giới hạn góc phóng tên lửa ở mặt phẳng đứng từ 8,30 độ - 64,30 độ, đồng thời chuẩn bị tối đa 2 tên lửa, thời gian cấp chuẩn bị tên lửa trên bệ phóng là 30 giây.

"Trái tim" của tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là xe điều khiển UNK-VT, giúp hệ thống phát hiện, khóa và dẫn đường tên lửa tiêu diệt mục tiêu.

Tên lửa được đặt trên bệ phóng ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong khi đó, xe radar UNV-VT có khả năng tạo và phát năng lượng cao tần có định hướng trong không gian. Thu các tín hiệu cao tần phản xạ từ mục tiêu, khuếch đại sơ bộ và biến đổi về tín hiệu trung tần truyền về xe điều khiển.

Xe UNV-VT được trang bị hệ thống quang - điện tử hiện đại 2 kênh hồng ngoại và quang hình, thuật toán xử lý ảnh tiên tiến cho phép tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu; phát tín hiệu cao tần hỏi và điều khiển tên lửa, thu các tín hiệu trả lời của tên lửa và biến đổi thành tín hiệu thị tần truyền về xe điều khiển.

Xe radar UNV-VT ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo cán bộ trưng bày, hiện nay Việt Nam đã làm chủ, cải tiến, thay mới nhiều vật tư, linh kiện cũ của S-125-VT, nhiều vật tư bên trong đạn tên lửa đã được thay mới, chỉ giữ nguyên phần vỏ giúp tên lửa tăng tầm xa, tầm chính xác và tính ổn định. Ngoài ra, Việt Nam cũng chế tạo ra xe điều khiển, cải tiến xe radar...

Ngoài việc tham gia triển lãm, tổ hợp tên lửa S-125-VT cũng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Tổ hợp tên lửa S-125-VT đi qua quảng trường Ba Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo lời thuyết minh, S-125-VT có khả năng vượt trội về cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125-VT luôn đạt thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.

