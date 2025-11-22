Đêm không ngủ ở TP.HCM: Gom từng bao gạo, thùng mì gửi vùng lũ miền Trung

Những ngày qua, ở vùng lũ miền Trung nước bạc cuồn cuộn đổ về, làm tan hoang làng mạc, phố xá, nhấn chìm hàng chục nghìn mái nhà. Giữa biển nước mênh mông, hình ảnh những nóc nhà chênh vênh, những người dân co ro đợi cứu hộ khiến hàng triệu trái tim trên khắp cả nước thắt lại.

Từ TP.HCM, từng bao gạo, thùng mì, chai nước, từng món quà gom góp trong đêm đã trở thành nhịp cầu nghĩa tình, mang hơi ấm miền Nam tiếp sức cho miền Trung đang gồng mình trước lũ dữ.

Người TP.HCM tập kết hàng gửi đồng bào vùng lũ ẢNH: UYỂN NHI

"Thương bà con vùng lũ miền Trung quá nên gửi chút tấm lòng"

2 giờ sáng 22.11, trên đường Hoàng Việt (quận Tân Bình cũ), PV Báo Thanh Niên chứng kiến những người dân lặng lẽ chạy xe máy chở quà tới điểm tập kết.

Hỏi sao đi khuya vậy, họ chỉ cười hiền: "Giờ này mới rảnh. Thương bà con vùng lũ miền Trung quá nên gửi chút tấm lòng".

Trong kho tập kết rộng gần 1.000 m2 được chủ nhà cho mượn miễn phí, 7 tình nguyện viên vẫn miệt mài phân loại từng thùng mì, bao gạo, áo phao... cho đến sáng.

Các tình nguyện viên ở kho hàng trên đường Hoàng Việt, ghi nhận PV Thanh Niên lúc 2 giờ 30 sáng 22.11 ẢNH: UYỂN NHI

Anh Trịnh Quốc Long (30 tuổi, quê Đồng Nai), người đã quen với các chuyến thiện nguyện từ bão Yagi đã tạm gác công việc để túc trực gần như xuyên đêm.

"Tôi chạy từ quận 12 cũ xuống đây rồi ở lại luôn. Hàng ở đây toàn nhu yếu phẩm bà con đang cần: mì gói, cháo tươi, sữa, gạo... Mọi người quen việc rồi, vào là làm thôi", anh Long chia sẻ.

Từ lúc đọc lời kêu gọi trên mạng xã hội, anh lập tức đến hỗ trợ điểm cứu trợ cho bà con Khánh Hòa, Đắk Lắk. Dự kiến trong đêm có một container 30 tấn tới bốc hàng, nhưng lượng hàng lớn đến mức có thể phải điều thêm xe.

Nhắc lại khoảnh khắc khiến anh nghẹn lòng, mắt Long đỏ hoe: "Chiều nay có một đôi vợ chồng dẫn bé chừng 4 tuổi đến quyên góp. Bé tự tay bưng thùng mì, nhìn thương lắm. Sáng chỉ vài người làm, vậy mà trưa đã hơn trăm bạn tới phụ. Ai cũng là người lạ, nhưng chung một tấm lòng!".

Anh Long kể, người dân TP.HCM đến gửi hàng cùng những dòng nhắn viết vội trên mỗi thùng quà càng khiến ai nhìn thấy cũng nghẹn ngào, như: "miền Trung ơi cố lên", "Phú Yên vững vàng nhé", "miền Nam luôn hướng về miền Trung".

Các tình nguyện viên xếp hàng xuyên đêm tại điểm tập kết ở đường Hoàng Việt (quận Tân Bình cũ) ẢNH: UYỂN NHI

Chiều nay có một đôi vợ chồng dẫn bé chừng 4 tuổi đến quyên góp. Bé tự tay bưng thùng mì, nhìn thương lắm. Sáng chỉ vài người làm, vậy mà trưa đã hơn trăm bạn tới phụ. Ai cũng là người lạ, nhưng chung một tấm lòng! Tình nguyện viên Trịnh Quốc Long

Cũng trong sáng 22.11, chúng tôi gặp anh Hồ Khắc Vĩnh (quê Bình Định), người đã khởi xướng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ. Anh Vĩnh chia sẻ về lý do bắt đầu mọi việc: "Tình hình lũ lụt miền Trung tang thương và thiệt hại nặng nề thì ai cũng biết rồi. Tôi cảm thấy mình phải làm, và phải làm ngay. Khi thấy mọi người tới gửi hàng, tôi vừa vui, vừa tự hào, lại vừa nôn nóng chỉ mong được sớm mang quà ra vùng lũ lụt cho bà con".

Điều khiến anh Vĩnh xúc động nhất không chỉ là những thùng hàng được mang đến liên tục, mà còn là những câu chuyện thấm đẫm nỗi lo của những người có gia đình đang trong vùng lũ mà nhiều ngày không liên lạc được.

Giữa bất an, họ tìm đến điểm quyên góp như tìm một chỗ dựa tinh thần: để góp một bàn tay, để gặp gỡ nhau, để nỗi lo tạm lắng xuống trong lúc cùng xếp hàng, đóng thùng.

Anh Hồ Khắc Vĩnh (ngoài cùng bên phải) cùng mọi người kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung ẢNH: U.N

Những người lặng lẽ trong bóng tối

4 giờ sáng, PV Báo Thanh Niên xuôi theo xa lộ Hà Nội, lân la xuống điểm tập kết ở bãi xe Phú Châu (phường Dĩ An, TP.HCM). Nơi đây, ánh đèn vàng hắt xuống những chuyến xe tải xếp hàng chờ chở những bao gạo, thùng mì cuối cùng.

Suốt 3 ngày qua, anh Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, quê Đắk Lắk) đã tạo lập điểm tập kết này trở thành "bến đỗ nghĩa tình" của người dân hướng về vùng lũ miền Trung.

Điểm nhận hàng mở từ 7 giờ đến 22 giờ, nhưng chưa đêm nào anh Thành được chợp mắt trọn vẹn. Đôi mắt thâm quầng sau gần 24 giờ thức trắng, song anh vẫn nở nụ cười khi nhắc đến những chuyến hàng đã lên đường: "Đi cứu trợ bà con vùng lũ mà, đường xa hiểm trở cũng cố thôi. Chỉ mong hàng đến được tay bà con càng sớm càng tốt".

Chỉ vài ngày kêu gọi, kho tập kết đã đầy ắp gạo, mì, nước uống... 3 chuyến xe liên tục lăn bánh mang 4 - 5 tấn hàng mỗi chuyến, vượt hàng trăm cây số như những nhịp cầu nghĩa tình từ TP.HCM hướng về miền Trung ruột thịt.

Điểm tập kết ở bãi xe Phú Châu (phường Dĩ An, TP.HCM) lúc 4 giờ ngày 22.11 ẢNH: NI NA

Anh Phạm Huy Hoàng (26 tuổi, quê Phú Yên cũ) là một trong những người gắn bó từ ngày đầu. Tan ca lúc 21 giờ, anh chạy thẳng đến điểm tập kết, gần như quên cả bữa tối. Anh chỉ trở về lúc 4 giờ sáng, sau khi chuyến xe cuối cùng được chất đầy: "Thấy quê mình trong lũ mà đau lòng quá. Chỉ mong góp được chút gì đó để bà con vượt qua".

Tương tự, anh Trần Văn Nhãn (quê Đắk Lắk) cũng thức trắng nhiều đêm chạy gần 20 km chỉ để kịp hỗ trợ bốc xếp. Công việc hành chính bận rộn chỉ cho phép anh tranh thủ ban đêm, nhưng anh nói đơn giản: "Vì đồng bào miền Trung của mình cả".

Dẫu nhiều người chung sức, điểm tập kết của anh Thành vẫn gặp một trở ngại lớn là thiếu xe để vận chuyển hàng hóa đến vùng lũ miền Trung. Anh cho biết kho có thể chứa đến 20 tấn hàng nhưng nếu không kết nối được với các chuyến xe 0 đồng, mọi nỗ lực gom góp sẽ chậm lại.

"Tôi không nhận tiền, nên không có kinh phí thuê xe. Có hàng mà không có xe thì chịu. Mong các tài xế thiện nguyện giúp để hàng đi nhanh nhất", anh trầm ngâm.

Giữa lúc miền Trung oằn mình trong lũ dữ, trong bóng tối những con phố TP.HCM về đêm, hàng trăm người vẫn lặng lẽ chất từng gói hàng lên xe như gửi trọn tình thương và lời nhắn an lòng đến bà con.

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng nhanh Tính đến 6 giờ sáng nay 22.11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đã có 68 người chết và mất tích, tăng 10 người chết và 4 người mất tích tại Đắk Lắk so với ngày 21.11. Trong đó, 55 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 27 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người); 13 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 2 người). Ước tính tổng thiệt hại tài sản do mưa lũ, ngập lụt trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung tăng lên hơn 8.980 tỉ đồng.



