Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Lấn chiếm lòng đường, người bán 'chạy vòng" 2 phường né lực lượng kiểm tra

Uyển Nhi - Vũ Phượng
22/11/2025 07:00 GMT+7

Tình trạng lấn chiếm lòng đường Trang Tử, TP.HCM diễn ra phức tạp và khó xử lý, khi người bán "chạy vòng" 2 phường để né lực lượng kiểm tra.

Cổng bến xe buýt Chợ Lớn bị che khuất bởi chợ tự phát

Theo quan sát của PV Báo Thanh Niên, trên tuyến đường Trang Tử (ở phường Chợ Lớn và phường Bình Tây, TP.HCM), người buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ. Từ đó, cổng ra vào bến xe buýt Chợ Lớn cũng bị che khuất, gây khó khăn cho phương tiện di chuyển.

Trả lời vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Chợ Lớn cho hay, tuyến đường Trang Tử (đoạn từ đường Xóm Vôi đến đường Nguyễn Thị Nhỏ) thuộc địa bàn phường Chợ Lớn quản lý, trong khi chiều ngược lại bên hông bến xe buýt Chợ Lớn thuộc phường Bình Tây.

Khu vực này lâu nay tồn tại tình trạng buôn bán trái cây tự phát, đặc biệt tại phần đường thuộc phường Bình Tây, nơi không có nhà dân và lề đường hẹp.

Lấn chiếm lòng đường, người bán 'chạy vòng 2 phường để né lực lượng kiểm tra' - Ảnh 1.

Lấn chiếm lòng đường, buôn bán tràn lan trên đường Trang Tử gây cản trở giao thông trước bến xe buýt Chợ Lớn

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Nhằm lập lại trật tự đô thị, UBND phường Chợ Lớn đã ban hành kế hoạch số 34 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trong 6 tháng cuối năm 2025.

Trên cơ sở đó, UBND phường Chợ Lớn triển khai nhiều giải pháp chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để "họp chợ" trên đường Trang Tử.

Cụ thể, lực lượng Công an phường Chợ Lớn và an ninh cơ sở được chỉ đạo ra quân thường xuyên, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm.

Đồng thời, UBND phường Chợ Lớn phối hợp cùng UBND phường Bình Tây kiểm tra, xử lý đồng bộ, hạn chế tình trạng người bán di chuyển qua lại giữa 2 địa bàn. Các trường hợp tái phạm bị kiên quyết xử phạt nhằm ngăn chặn hình thành điểm tụ tập mới.

Theo UBND phường Chợ Lớn, ngày 6.11.2025, Công an phường Chợ Lớn, Công an phường Bình Tây và Đội CSGT Chợ Lớn đã ký biên bản phối hợp xử lý chợ tự phát tại bến xe buýt Chợ Lớn trên tuyến đường Trang Tử.

Ngay sau khi ký kết, lực lượng liên ngành ra quân dọn dẹp, không để tái lập chợ. Kết quả đã lập 6 biên bản và tạm giữ 6 cái dù cùng các vật dụng bày bán trái cây.

Tuy vậy, phường Chợ Lớn cho biết khó khăn lớn nhất vẫn là việc người bán di chuyển giữa 2 phường để né tránh lực lượng chức năng.

Phối hợp xử lý lấn chiếm lòng đường, lập chốt chặn 1 tháng

Trong thời gian tới, UBND phường Chợ Lớn và UBND phường Bình Tây tiếp tục phối hợp triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hơn nhằm xử lý chợ tự phát, đảm bảo trật tự đô thị trên tuyến đường Trang Tử.

Hai đơn vị thống nhất một số nội dung trọng tâm như tổ chức cuộc họp Ban An toàn giao thông 2 phường cùng lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM trong tháng 11.2025 để thống nhất phương án xử lý.

Ngoài ra còn thiết lập cơ chế thông tin nhanh, tổ chức kiểm tra và ra quân đồng thời để ngăn tình trạng người bán di chuyển qua lại. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch liên tịch và tổ chức chốt chặn thường xuyên trong vòng 1 tháng để ngăn chặn tái diễn vi phạm.

Về công tác kiểm tra và xử lý vi phạm, lực lượng chức năng sẽ ra quân xử lý ngay các hành vi chiếm dụng lòng, lề đường; để xe sai quy định và họp chợ trái phép. 

Song song với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền được triển khai qua loa phường, băng rôn, kênh trực tuyến và nhóm dân cư. Phường Chợ Lớn vận động người dân không cho mượn mặt bằng và không bày bán trên vỉa hè, hướng dẫn hộ kinh doanh di dời vào khu vực được cấp phép.

Mặt khác, phường Chợ Lớn cũng rà soát nhu cầu thực tế để bố trí khu vực kinh doanh phù hợp và hỗ trợ đăng ký kinh doanh, góp phần giải quyết trật tự lâu dài, bền vững.

Tin liên quan

Buôn bán lấn chiếm đường và bến xe buýt Chợ Lớn

Buôn bán lấn chiếm đường và bến xe buýt Chợ Lớn

Trên đường Trang Tử, P.Chợ Lớn (trước đây thuộc P.14, Q.5), TP.HCM, nhiều người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người qua lại.

Hàng rong quanh bệnh viện lớn ở TP.HCM khó dẹp vì 'nắm rõ lịch kiểm tra'

Khám phá thêm chủ đề

lấn chiếm lòng đường lấn chiếm vỉa hè phường chợ lớn phường Bình Tây TP.HCM đường trang tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận