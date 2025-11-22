TP.HCM: Lấn chiếm lòng đường, người bán 'chạy vòng" 2 phường né lực lượng kiểm tra

Cổng bến xe buýt Chợ Lớn bị che khuất bởi chợ tự phát

Theo quan sát của PV Báo Thanh Niên, trên tuyến đường Trang Tử (ở phường Chợ Lớn và phường Bình Tây, TP.HCM), người buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ. Từ đó, cổng ra vào bến xe buýt Chợ Lớn cũng bị che khuất, gây khó khăn cho phương tiện di chuyển.

Trả lời vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Chợ Lớn cho hay, tuyến đường Trang Tử (đoạn từ đường Xóm Vôi đến đường Nguyễn Thị Nhỏ) thuộc địa bàn phường Chợ Lớn quản lý, trong khi chiều ngược lại bên hông bến xe buýt Chợ Lớn thuộc phường Bình Tây.

Khu vực này lâu nay tồn tại tình trạng buôn bán trái cây tự phát, đặc biệt tại phần đường thuộc phường Bình Tây, nơi không có nhà dân và lề đường hẹp.

Lấn chiếm lòng đường, buôn bán tràn lan trên đường Trang Tử gây cản trở giao thông trước bến xe buýt Chợ Lớn ẢNH: NGỌC QUỲNH

Nhằm lập lại trật tự đô thị, UBND phường Chợ Lớn đã ban hành kế hoạch số 34 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trong 6 tháng cuối năm 2025.

Trên cơ sở đó, UBND phường Chợ Lớn triển khai nhiều giải pháp chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để "họp chợ" trên đường Trang Tử.

Cụ thể, lực lượng Công an phường Chợ Lớn và an ninh cơ sở được chỉ đạo ra quân thường xuyên, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm.

Đồng thời, UBND phường Chợ Lớn phối hợp cùng UBND phường Bình Tây kiểm tra, xử lý đồng bộ, hạn chế tình trạng người bán di chuyển qua lại giữa 2 địa bàn. Các trường hợp tái phạm bị kiên quyết xử phạt nhằm ngăn chặn hình thành điểm tụ tập mới.

Theo UBND phường Chợ Lớn, ngày 6.11.2025, Công an phường Chợ Lớn, Công an phường Bình Tây và Đội CSGT Chợ Lớn đã ký biên bản phối hợp xử lý chợ tự phát tại bến xe buýt Chợ Lớn trên tuyến đường Trang Tử.

Ngay sau khi ký kết, lực lượng liên ngành ra quân dọn dẹp, không để tái lập chợ. Kết quả đã lập 6 biên bản và tạm giữ 6 cái dù cùng các vật dụng bày bán trái cây.

Tuy vậy, phường Chợ Lớn cho biết khó khăn lớn nhất vẫn là việc người bán di chuyển giữa 2 phường để né tránh lực lượng chức năng.

Phối hợp xử lý lấn chiếm lòng đường, lập chốt chặn 1 tháng

Trong thời gian tới, UBND phường Chợ Lớn và UBND phường Bình Tây tiếp tục phối hợp triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hơn nhằm xử lý chợ tự phát, đảm bảo trật tự đô thị trên tuyến đường Trang Tử.

Hai đơn vị thống nhất một số nội dung trọng tâm như tổ chức cuộc họp Ban An toàn giao thông 2 phường cùng lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM trong tháng 11.2025 để thống nhất phương án xử lý.

Ngoài ra còn thiết lập cơ chế thông tin nhanh, tổ chức kiểm tra và ra quân đồng thời để ngăn tình trạng người bán di chuyển qua lại. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch liên tịch và tổ chức chốt chặn thường xuyên trong vòng 1 tháng để ngăn chặn tái diễn vi phạm.

Về công tác kiểm tra và xử lý vi phạm, lực lượng chức năng sẽ ra quân xử lý ngay các hành vi chiếm dụng lòng, lề đường; để xe sai quy định và họp chợ trái phép.

Song song với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền được triển khai qua loa phường, băng rôn, kênh trực tuyến và nhóm dân cư. Phường Chợ Lớn vận động người dân không cho mượn mặt bằng và không bày bán trên vỉa hè, hướng dẫn hộ kinh doanh di dời vào khu vực được cấp phép.

Mặt khác, phường Chợ Lớn cũng rà soát nhu cầu thực tế để bố trí khu vực kinh doanh phù hợp và hỗ trợ đăng ký kinh doanh, góp phần giải quyết trật tự lâu dài, bền vững.