Buôn bán lấn chiếm đường và bến xe buýt Chợ Lớn

Những người buôn bán tụ tập phía trước 2 đầu cổng bến xe buýt Chợ Lớn, bày biện đủ thứ gần lối ra vào khiến nhiều người bức xúc về tình trạng nhếch nhác và mất an toàn giao thông. Ngoài ra, có một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy ba bánh và che dù to trên xe đứng một đoạn dài, chiếm luôn lòng đường để buôn bán hàng rong. Nhiều người chạy xe máy trên đường nhiều khi bất thình lình dừng lại mua, khiến giao thông bị ùn ứ và gây nguy cơ tai nạn khá cao.

Buôn bán tràn lan trên đường Trang Tử, P.Chợ Lớn, cản trở trước cổng bến xe buýt Chợ Lớn ẢNH: NGỌC QUỲNH

Buôn bán lấn chiếm trên đường Phan Anh, P.Phú Thạnh và P.Bình Trị Đông ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Phan Anh, P.Phú Thạnh và P.Bình Trị Đông (trước đây thuộc P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú và P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) TP.HCM, nhiều người tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Diện tích lòng, lề đường vì thế ngày càng thu hẹp, cản trở giao thông. Người dân đi lại đều ngao ngán bởi cảnh tượng trên diễn ra suốt nhiều năm nay.

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ở các khu vực trên.