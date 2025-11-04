Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Bạn đọc viết

Buôn bán lấn chiếm đường và bến xe buýt Chợ Lớn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
04/11/2025 09:32 GMT+7

Trên đường Trang Tử, P.Chợ Lớn (trước đây thuộc P.14, Q.5), TP.HCM, nhiều người buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự, ách tắc giao thông và nguy hiểm cho người qua lại.

Những người buôn bán tụ tập phía trước 2 đầu cổng bến xe buýt Chợ Lớn, bày biện đủ thứ gần lối ra vào khiến nhiều người bức xúc về tình trạng nhếch nhác và mất an toàn giao thông. Ngoài ra, có một số người chất đầy hàng hóa trên xe đẩy ba bánh và che dù to trên xe đứng một đoạn dài, chiếm luôn lòng đường để buôn bán hàng rong. Nhiều người chạy xe máy trên đường nhiều khi bất thình lình dừng lại mua, khiến giao thông bị ùn ứ và gây nguy cơ tai nạn khá cao.

Buôn bán lấn chiếm đường và bến xe buýt Chợ Lớn - Ảnh 1.

Buôn bán tràn lan trên đường Trang Tử, P.Chợ Lớn, cản trở trước cổng bến xe buýt Chợ Lớn

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Buôn bán lấn chiếm đường và bến xe buýt Chợ Lớn - Ảnh 2.

Buôn bán tràn lan trên đường Trang Tử, P.Chợ Lớn, cản trở trước cổng bến xe buýt Chợ Lớn

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Buôn bán lấn chiếm đường và bến xe buýt Chợ Lớn - Ảnh 3.

Buôn bán lấn chiếm trên đường Phan Anh, P.Phú Thạnh và P.Bình Trị Đông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Buôn bán lấn chiếm đường và bến xe buýt Chợ Lớn - Ảnh 4.

Buôn bán lấn chiếm trên đường Phan Anh, P.Phú Thạnh và P.Bình Trị Đông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trên đường Phan Anh, P.Phú Thạnh và P.Bình Trị Đông (trước đây thuộc P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú và P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) TP.HCM, nhiều người tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Diện tích lòng, lề đường vì thế ngày càng thu hẹp, cản trở giao thông. Người dân đi lại đều ngao ngán bởi cảnh tượng trên diễn ra suốt nhiều năm nay.

Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, xử phạt nghiêm việc vi phạm lấn chiếm lòng lề đường ở các khu vực trên.

Khám phá thêm chủ đề

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
