Phường Chợ Lớn chuyển đổi số: Hướng tới công dân số toàn diện

Sáng 7.11, UBND phường Chợ Lớn (TP.HCM) tổ chức ngày hội Cải cách hành chính - Chuyển đổi số - Đề án 06 - Bình dân học vụ số với chủ đề: Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số năm 2025.

Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM; ông Trần Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Chuyển đổi số (Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM); bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư phường Chợ Lớn và đại diện các ban, ngành, đoàn thể.

Người dân đến ngày hội chuyển đổi số của phường Chợ Lớn để cập nhật thông tin cư trú ẢNH: U.N

Phát biểu khai mạc, bà Khương Lê Thùy Anh, Phó chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, nhấn mạnh: "Ngày hội là dịp khơi dậy quyết tâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, giới thiệu những mô hình, giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính, chuyển đổi số. Từ đó góp phần lan tỏa tinh thần số hóa trong toàn hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư".

Bà Khương Lê Thùy Anh cũng cho biết mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để mỗi người dân trở thành công dân số, chủ động sử dụng các nền tảng số trong cuộc sống hằng ngày.

Bà Khương Lê Thùy Anh, Phó chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội Cải cách hành chính - Chuyển đổi số năm 2025 ẢNH: U.N

Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân

Trong khuôn khổ ngày hội, phường Chợ Lớn ra mắt đội hình tình nguyện "bình dân học vụ số" của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường.

Bên cạnh đó, tổ công nghệ số cộng đồng tại 30 khu phố được thành lập nhằm hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, và các tiện ích số trên mạng xã hội...

UBND phường Chợ Lớn cùng các đơn vị chuyên môn đặt mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho cán bộ và người dân. Các gian hàng hướng dẫn chuyển đổi số cũng được bố trí, giúp người dân thực hành sử dụng nền tảng VNeID, đăng ký tài khoản công dân số, học kỹ năng sử dụng công nghệ trong giao dịch điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Công an phường Chợ Lớn hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số ẢNH: U.N

Với mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số", ngày hội Cải cách hành chính - Chuyển đổi số phường Chợ Lớn không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số của địa phương, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số năm 2025.