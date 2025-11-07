Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Chợ Lớn chuyển đổi số: Hướng tới công dân số toàn diện

Uyển Nhi
Uyển Nhi
07/11/2025 12:01 GMT+7

Phường Chợ Lớn (TP.HCM) tổ chức ngày hội Cải cách hành chính - Chuyển đổi số 2025, lan tỏa tinh thần công dân số, thúc đẩy phát triển kinh tế số toàn dân.

Sáng 7.11, UBND phường Chợ Lớn (TP.HCM) tổ chức ngày hội Cải cách hành chính - Chuyển đổi số - Đề án 06 - Bình dân học vụ số với chủ đề: Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số năm 2025.

Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM; ông Trần Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Chuyển đổi số (Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM); bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư phường Chợ Lớn và đại diện các ban, ngành, đoàn thể.

Phường Chợ Lớn chuyển đổi số: Hướng tới công dân số toàn diện - Ảnh 1.

Người dân đến ngày hội chuyển đổi số của phường Chợ Lớn để cập nhật thông tin cư trú

ẢNH: U.N

Phát biểu khai mạc, bà Khương Lê Thùy Anh, Phó chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, nhấn mạnh: "Ngày hội là dịp khơi dậy quyết tâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, giới thiệu những mô hình, giải pháp hiệu quả trong cải cách hành chính, chuyển đổi số. Từ đó góp phần lan tỏa tinh thần số hóa trong toàn hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư".

Bà Khương Lê Thùy Anh cũng cho biết mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để mỗi người dân trở thành công dân số, chủ động sử dụng các nền tảng số trong cuộc sống hằng ngày.

Phường Chợ Lớn chuyển đổi số: Hướng tới công dân số toàn diện - Ảnh 2.

Bà Khương Lê Thùy Anh, Phó chủ tịch UBND phường Chợ Lớn, phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội Cải cách hành chính - Chuyển đổi số năm 2025

ẢNH: U.N

Nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân

Trong khuôn khổ ngày hội, phường Chợ Lớn ra mắt đội hình tình nguyện "bình dân học vụ số" của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường.

Bên cạnh đó, tổ công nghệ số cộng đồng tại 30 khu phố được thành lập nhằm hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, và các tiện ích số trên mạng xã hội...

UBND phường Chợ Lớn cùng các đơn vị chuyên môn đặt mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho cán bộ và người dân. Các gian hàng hướng dẫn chuyển đổi số cũng được bố trí, giúp người dân thực hành sử dụng nền tảng VNeID, đăng ký tài khoản công dân số, học kỹ năng sử dụng công nghệ trong giao dịch điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Phường Chợ Lớn chuyển đổi số: Hướng tới công dân số toàn diện - Ảnh 3.

Công an phường Chợ Lớn hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số

ẢNH: U.N

Với mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số", ngày hội Cải cách hành chính - Chuyển đổi số phường Chợ Lớn không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số của địa phương, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế số năm 2025.

Tin liên quan

TP.HCM trong kỷ nguyên số: Nhịp sống ở Trung tâm chuyển đổi số

TP.HCM trong kỷ nguyên số: Nhịp sống ở Trung tâm chuyển đổi số

Từ trung tâm điều hành dữ liệu tầm vĩ mô đến phong trào số hóa phổ thông lan tỏa khắp nơi, TP.HCM đang trở thành đô thị kiến tạo chính quyền số và xã hội số. Và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM được ví như 'bộ não số' của thành phố.

Tên phường xã mới sáp nhập ở TP.HCM: Phường Chợ Lớn có người Hoa 'nhiều cái nhất'

Khám phá thêm chủ đề

chuyển đổi số phường chợ lớn Ngày hội Cải cách hành chính - Chuyển đổi số 2025 TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận