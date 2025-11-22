Người dân Tây Hòa (Phú Yên cũ) khóc nghẹn sau lũ dữ: 'Chúng tôi mất hết rồi'

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương.

Trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa lũ. Cụ thể, TP.Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; TP.Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể.

Cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá tình hình, nguyên nhân mưa lũ và nghiên cứu thực hiện các giải pháp căn cơ phòng, chống thiên tai, mưa lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.