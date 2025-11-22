Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người dân Tây Hòa (Phú Yên cũ) khóc nghẹn sau lũ dữ: 'Chúng tôi mất hết rồi'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/11/2025 11:14 GMT+7

Sau khi lũ rút hết vào sáng 22.11, xã Tây Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk) hiện ra trong cảnh tượng đổ nát chưa từng thấy. Bùn đất phủ kín từng mái nhà, từng gian bếp, từng món đồ sinh hoạt. Nhiều gia đình mất trắng sau đêm nước dâng hơn 2 mét, cuốn đi mọi tài sản gây dựng suốt nhiều năm.

Người dân Tây Hòa (Phú Yên cũ) khóc nghẹn sau lũ dữ: 'Chúng tôi mất hết rồi'- Ảnh 1.

Tại xã Tây Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), đến hôm nay 22.11, nước lũ mới rút hết khỏi các khu vực dân cư, để lộ ra một cảnh tượng tan hoang chưa từng có. Người dân đau xót, bất lực trước cảnh nhà cửa hư hại sau lũ rút

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân Tây Hòa (Phú Yên cũ) khóc nghẹn sau lũ dữ: 'Chúng tôi mất hết rồi'- Ảnh 2.

Nhiều người dân đã cố gắng dọn dẹp nhà cửa, nhưng sự nỗ lực ấy nhanh chóng trở nên bất lực trước khối lượng đồ đạc hư hại khổng lồ. Từ bàn ghế, giường tủ, đến các vật dụng sinh hoạt, tất cả đều ngâm trong bùn đất, gần như mất trắng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân Tây Hòa (Phú Yên cũ) khóc nghẹn sau lũ dữ: 'Chúng tôi mất hết rồi'- Ảnh 3.

Nhà cửa tan hoang sau cơn lũ lịch sử

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân Tây Hòa (Phú Yên cũ) khóc nghẹn sau lũ dữ: 'Chúng tôi mất hết rồi'- Ảnh 4.

Người dân địa phương cho biết, đây là trận lũ lịch sử, chưa từng có trong ký ức của họ, và thiệt hại cũng kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân Tây Hòa (Phú Yên cũ) khóc nghẹn sau lũ dữ: 'Chúng tôi mất hết rồi'- Ảnh 5.

Nước, bùn non ngấm vào mọi đồ đạc, ngóc ngách trong nhà

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân Tây Hòa (Phú Yên cũ) khóc nghẹn sau lũ dữ: 'Chúng tôi mất hết rồi'- Ảnh 6.

Nhiều hộ gia đình chứng kiến nước dâng cao hơn 2 mét, nhấn chìm cả căn nhà chỉ trong thời gian ngắn. Nước rút, gần như toàn bộ tài sản trong nhà hư hỏng nặng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân Tây Hòa (Phú Yên cũ) khóc nghẹn sau lũ dữ: 'Chúng tôi mất hết rồi'- Ảnh 7.

"Tất cả tài sản đã bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Chúng tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu", một người dân chia sẻ trong tuyệt vọng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân khóc nghẹn vì đồ đạc trong nhà hư hỏng nặng, họ mất trắng tài sản gây dựng suốt nhiều năm

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương.

Trước mắt giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa lũ. Cụ thể, TP.Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; TP.Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể.

Cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá tình hình, nguyên nhân mưa lũ và nghiên cứu thực hiện các giải pháp căn cơ phòng, chống thiên tai, mưa lũ và các kịch bản ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới.

Khám phá thêm chủ đề

lũ lịch sử ngập lụt miền Trung ngập lụt Phú Yên ngập lụt khánh hòa Ngập lụt Phú Yên người dân Mưa lũ Đắk Lắk thiệt hại Gia Lai
