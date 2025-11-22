Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nước lũ dâng cao: Không có gì ăn, khốn khổ vì không còn nổi áo mặc
Video Thời sự

Nước lũ dâng cao: Không có gì ăn, khốn khổ vì không còn nổi áo mặc

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
22/11/2025 09:29 GMT+7

Đi sâu vào vùng ngập Tuy Hòa, chúng tôi nhìn thấy nhiều sự khó khăn của bà con. Mất tài sản, thiếu lương thực, thậm chí không có được bộ đồ đàng hoàng để mặc.

Chiều 21.11.2025, sau bao nỗ lực khẩn trương, PV Báo Thanh Niên cùng đoàn công tác mới tiếp cận hai thôn Quy Hậu và Phước Khánh (P.Tuy Hoà, Đắk Lắk), những khu vực được xác định là "rốn lũ" bị cô lập sâu, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ kéo dài vừa qua.

Trên chiếc cano máy, đoàn chúng tôi gồm lực lượng chức năng Phường Tuy Hoà, các thành viên trong Đội cano cứu hộ Quảng Trị và phóng viên Báo Thanh Niên đã phải vượt qua dòng nước chảy xiết và sóng lớn để đưa hàng cứu trợ vào trong.

Ngập ngập sâu Tuy Hoà: Mực nước cao 2,5m, khốn khổ vì không còn nổi áo mặc - Ảnh 1.

Những trường hợp không thể ra tận nơi để nhận, lực lượng chức năng Phường Tuy Hoà, các thành viên trong Đội cano cứu hộ Quảng Trị và phóng viên Báo Thanh Niên đã đi đến tận nhà để trao quà

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tình hình tại Quy Hậu và Phước Khánh hiện đang rất nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn chưa là gì ở thời điểm đỉnh lũ, lúc đó nước đã tràn vào nhà dân liên tục trong hơn ba ngày qua, với đỉnh điểm có thời điểm vượt mức 2 mét. Giao thông đường bộ đã bị cắt đứt hoàn toàn, biến khu vực này thành những hòn đảo cô lập giữa biển nước.

Hàng trăm hộ dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn trầm trọng. Các dịch vụ cơ bản hoàn toàn tê liệt: không điện, không nước sạch sinh hoạt, và toàn bộ khu vực không có sóng điện thoại. Sự cô lập kéo dài đã đẩy người dân vào tình thế khốn đốn, cần được hỗ trợ khẩn cấp về nhu yếu phẩm.

Những trường hợp không thể ra tận nơi để nhận, đoàn đã đi đến tận nhà để trao quà.

Ngập ngập sâu Tuy Hoà: Mực nước cao 2,5m, khốn khổ vì không còn nổi áo mặc - Ảnh 2.

Các nhu yếu phẩm được chuyển đến đã trở thành nguồn hỗ trợ cấp thiết nhất

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Các nhu yếu phẩm được chuyển đến đã trở thành nguồn hỗ trợ cấp thiết nhất. Việc tiếp cận được hai thôn Quy Hậu và Phước Khánh là một thành công lớn trong nỗ lực cứu trợ khẩn cấp, giúp người dân cầm cự qua giai đoạn khó khăn khi mọi sinh hoạt bị đình trệ nghiêm trọng. Sau chuyến đi, trời nhá nhem, lực lượng địa phương ra hiệu chúng tôi phải rút lui, trở về đường cái.

Ngập ngập sâu Tuy Hoà: Mực nước cao 2,5m, khốn khổ vì không còn nổi áo mặc - Ảnh 3.

Ở Quy Hậu và Phước Khánh, nhiều mái nhà vẫn còn chìm trong nước

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Giữa màn nước xám xịt và cái lạnh cắt da, thứ ở lại không chỉ là những phần quà được trao đi, mà là tình người đã kịp thắp lên trong những ngày khó nhất. Ở Quy Hậu và Phước Khánh, nhiều mái nhà vẫn còn chìm trong nước, nhưng hy vọng thì đã lóe sáng từ những bàn tay chìa ra, giúp đỡ nhau trong những lúc khốn khó.

