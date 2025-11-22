Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thăm bà con vùng ngập lụt

Huy Đạt - Bá Duy - Đức Nhật
22/11/2025 12:03 GMT+7

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Trong đêm 21 và sáng 22.11, các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ bà con những địa phương chịu hậu quả nặng nề trong đợt ngập lụt vừa qua.

Các đoàn công tác thăm hỏi bà con vùng ngập lụt

Tại Khánh Hòa, đoàn do ông Trần Cẩm Tú (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả ngập lụt; đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bà con xã Diên Điền. 

Tham gia đoàn công tác còn có ông Trần Lưu Quang (Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM), ông Phạm Gia Túc (Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng) cùng đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện bộ, ban, ngành và lãnh đạo địa phương.

Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thăm bà con vùng ngập lụt- Ảnh 1.

Ông Trần Cẩm Tú (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) thăm hỏi các cháu thiếu nhi tại xã Diên Điền (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thăm bà con vùng ngập lụt- Ảnh 2.

Ông Trần Lưu Quang (Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM) thăm hỏi, động viên, trao quà cho một cụ bà tại xã Diên Điền

ẢNH: BÁ DUY

Trong đêm 21 và sáng 22.11, đoàn công tác do ông Nguyễn Hòa Bình (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ) dẫn đầu đã cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn phường Đông Hòa (Phú Yên cũ).

Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thăm bà con vùng ngập lụt- Ảnh 3.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên bà con bị thiệt hại do ngập lụt ở Đắk Lắk

ẢNH: HUY ĐẠT

Tại Gia Lai, sáng 22.11, đại tướng Phan Văn Giang (Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã đến kiểm tra, thăm hỏi người dân tại thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông (trước đây thuộc huyện Tuy Phước Đông, tỉnh Bình Định). 

Tại đây,  một vài khu vực nước vẫn chưa rút. Một số nhà dân vẫn còn ngập, đại tướng Phan Văn Giang đã xắn quần, lội lụt vào thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng.

Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thăm bà con vùng ngập lụt- Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang đến kiểm tra, thăm hỏi người dân tại thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông (Gia Lai)

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các hộ dân; chia sẻ những mất mát, tổn thất mà bà con đang phải gánh chịu do mưa lũ gây ra. 

Các đoàn đã động viên người dân cố gắng vượt qua khó khăn, vững tin cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn. 

Lãnh đạo các đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân; khẩn trương triển khai các chính sách an sinh; hỗ trợ giúp người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, bảo đảm môi trường và điều kiện sinh hoạt.

Vỡ đê trong đêm, người dân Luật Lễ ngậm ngùi: "Đồ đạc bay rồi, giờ biết nói sao"

Thiệt hại nặng nề sau ngập lụt lịch sử

Thống kê mới nhất về thiệt hại mưa lũ miền Trung, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến 6 giờ sáng nay 22.11, đã có 68 người chết và mất tích, tăng 10 người chết và 4 người mất tích tại Đắk Lắk so với ngày 21.11.

Trong đó, 55 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 27 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người); 13 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 2 người). Ước tính tổng thiệt hại tài sản do mưa lũ, ngập lụt trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung tăng lên hơn 8.980 tỉ đồng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thống kê đến cuối giờ chiều ngày 21.11, mưa lũ ở miền Trung gây thiệt hại, hư hỏng 945 ngôi nhà (Quảng Trị 3 nhà, Đà Nẵng 46 nhà, Quảng Ngãi 79 nhà, Gia Lai 29 nhà, Đắk Lắk 9 nhà, Khánh Hòa 5 nhà, Lâm Đồng 774 nhà).

Đặc biệt, ở 3 tỉnh miền Trung còn 28.460 nhà bị ngập, trong đó Gia Lai 6.500 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà và Khánh Hòa 10.374 nhà.

Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thăm bà con vùng ngập lụt- Ảnh 5.

Cảnh tang thương tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ)

ẢNH: HUY ĐẠT

Các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thăm bà con vùng ngập lụt- Ảnh 6.

Người TP.HCM tập kết hàng gửi đồng bào vùng lũ

ẢNH: UYỂN NHI

Ngày 21.11, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung bộ (Thông báo số 99-TB/TW).

Bộ Chính trị kết luận: Đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn những ngày 16 đến ngày 20.11 tại khu vực các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã và đang gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do mưa, lũ, đặc biệt là các gia đình có người thân bị chết hoặc mất tích.

Để hỗ trợ các địa phương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Trước mắt, Bộ Chính trị giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa, lũ như sau: Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai; TP.HCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa; thành phố Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

