TP.HCM mở thêm điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào vùng lũ miền Trung

Trưa 22.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông báo bổ sung thêm các điểm tập trung tiếp nhận hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ.

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẽ phối hợp tiếp nhận tiền mặt và hàng hóa cứu trợ tại 3 cơ sở:

Cơ sở 1: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh

201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh Cơ sở 2: 106 đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi

106 đường 30 Tháng Cơ sở 3: 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu



Thời gian tiếp nhận từ nay đến khi có thông báo mới.

Hai nhóm hàng cứu trợ cần thiết

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Hội Chữ thập đỏ TP.HCM ưu tiên 2 nhóm hàng cứu trợ:

Nhóm 1 - Thực phẩm dùng liền, không phải nấu: cơm cháy, xúc xích, bánh, đồ hộp, trái cây sấy…



cơm cháy, xúc xích, bánh, đồ hộp, trái cây sấy… Nhóm 2 - Đồ dùng, vật dụng y tế cá nhân: khăn mới, chăn mền, tấm bạt, bật lửa, bông băng, thuốc đỏ, cồn, dầu gió…



Ngoài ra, các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ hiện rất cần quần áo mới hoặc đã qua sử dụng nhưng còn tốt, đã giặt sạch - phơi khô, phân loại nam/nữ/trẻ em và ghi rõ bên ngoài. Tất cả nhu yếu phẩm phải còn hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn.

Người dân chở hàng cứu trợ đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: NGỌC XUÂN

Điểm tiếp nhận tập trung

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bố trí điểm tiếp nhận tập trung tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn).

Liên hệ: chị Lâm Thị Thanh Phát (0981.875.772), hoặc anh Song Bình (0352.559.100).

Thời gian tiếp nhận khẩn

Ngày 22.11.2025: đề nghị các đơn vị đưa hàng về trước 18 giờ.



Đợt 2: tiếp nhận đến trước 10 giờ ngày 24.11.2025.



Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, khu dân cư và người dân khẩn trương vận động, đóng góp và chuyển quà về các điểm tiếp nhận, chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn sau bão lũ.

15 tấn hàng cứu trợ tiếp nhận tối 21.11 tại TP.HCM đã được chuyển ra tỉnh Khánh Hòa và lực lượng chức năng đang hỗ trợ vận chuyển đến bà con vùng lũ

Tối 21.11, chỉ sau vài tiếng kêu gọi, hàng trăm người dân chở hàng cứu trợ đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Theo thông tin từ Ủy ban MTTQ TP.HCM, sáng 22.11, chuyến xe chở 15 tấn hàng cứu trợ tiếp nhận khẩn cấp vào tối 21.11 đã đến tỉnh Khánh Hoà. Lực lượng chức năng và đoàn công tác đã triển khai nhanh chóng chuyển ngay hàng hóa đến các vùng bị chia cắt, cô lập để kịp thời hỗ trợ bà con.

Sáng 22.11, 15 tấn hàng cứu trợ của TP.HCM chi viện tỉnh Khánh Hòa đã đến để hỗ trợ bà con ẢNH: NGUYỄN SỰ

Các điểm tiếp nhận khác: 1. Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM Nhận tiền qua tài khoản VNĐ: 000870406009898, USD: 000884006001818 (Saigonbank). Nhận hàng hóa trực tiếp. Liên hệ: anh Kỳ Nam (093.926.84.68). 2. Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM, số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Liên hệ: anh Quốc Bình (0908.657.982). 3. 14 nhà ga tuyến metro số 1 gồm: Bến Thành, Nhà hát TP.HCM, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên. Liên hệ: anh Hoài Đức (0903.138.465). Hàng hóa tiếp nhận tại metro sẽ được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để phân loại và gửi đến địa phương bị ảnh hưởng.



