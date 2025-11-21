Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi giữa dòng lũ ở Đắk Lắk, nhiều người xót xa

Cao An Biên - Huy Đạt - Phạm Hữu
21/11/2025 22:55 GMT+7

Tối 21.11, nhiều người xót xa khi phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt giữa dòng lũ ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Tối 21.11, nhiều người dân ở khu vực xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lên giữa dòng lũ cách tuyến đường ĐH 75 ở Đắk Lắk (trước đây liên xã Hòa Thịnh - Hòa Mỹ, H.Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) không xa.

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi giữa dòng lũ Đắk Lắk, nhiều người xót xa - Ảnh 1.

Thi thể người đàn ông được nhóm cứu hộ Ghềnh Chè từ Thái Nguyên hỗ trợ đưa vào bờ

ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Thời điểm này, nhóm cứu hộ Ghềnh Chè từ Thái Nguyên chở phóng viên Báo Thanh Niên trong quá trình hỗ trợ bà con vùng lũ ở Đắk Lắk nghe tin liền phối hợp cùng cơ quan chức năng di chuyển thi thể đến khu vực đường ĐH 75.

Theo đó, thi thể người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặc áo sọc ngang trắng đen trong tư thế nằm úp và chưa rõ thông tin cá nhân. 

Một người đàn ông sống ở khu này cho biết cảm thấy vô cùng xót xa khi chứng kiến hình ảnh trên. “Lũ đến quá nhanh và nước chảy xiết vượt sự tưởng tượng của nhiều người. Sống ở đây mấy chục năm, với tôi đây đúng là trận lũ lịch sử, mất mát quá nhiều. Mong cho nước mau rút, để không còn ai phải chịu đau thương vì thiên tai”. Thi thể người đàn ông được Công an xã Hòa Thịnh xử lý và xác minh thông tin. 

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi giữa dòng lũ Đắk Lắk, nhiều người xót xa - Ảnh 2.

Nhiều người xót xa cố gắng giúp tìm thân nhân của người đã khuất

ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Trưa 21.11, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, số người chết tăng thêm 1 người so với báo cáo lúc 6 giờ 30 phút ngày 21.11. Trong đó, có 44 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 17, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4); 9 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

Biển nước phủ kín Đắk Lắk: Những khoảnh khắc ngập sâu khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lại

Biển nước phủ kín Đắk Lắk: Những khoảnh khắc ngập sâu khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lại

Đến trưa 21.11, nhiều khu vực tại tâm lũ Đắk Lắk như phường Bình Kiến và Tuy Hòa vẫn chìm trong biển nước. Nhà cửa, đường sá ngập sâu, người dân 'bơi' trong nước lũ để xoay xở và dọn dẹp sau trận lũ lịch sử.

Chuyến xe cứu trợ lao vào rốn lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho các đoàn đến sau

Tìm đường về quê Phú Yên cũ giữa lũ dữ khi máy bay từ TP.HCM hủy chuyến

