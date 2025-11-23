Nhiều hội nhóm bất ngờ 'thu phí hội viên' vì vùng lũ miền Trung

Thu phí hội viên để hướng về vùng lũ miền Trung

Nhiều ngày qua, mạng xã hội Việt Nam lan tỏa một hiện tượng đặc biệt: nhiều hội nhóm bất ngờ đồng loạt đăng bài "thu phí hội viên", nhưng ẩn sau cách nói dí dỏm ấy là lời kêu gọi khẩn thiết hướng về vùng lũ miền Trung, nơi người dân đang gồng mình trước hậu quả của mưa lũ.

Những dòng trạng thái tưởng như vui vẻ ấy lại chạm đến trái tim hàng chục nghìn người bằng sự chân thành và tính xác thực, trở thành một trong những xu hướng lan tỏa mạnh mẽ nhất từ ngày 20.11 đến nay.

Trang S.G.N là một trong những nơi khởi đầu xu hướng, với bài chia sẻ đầy trăn trở: "Nửa đêm đọc tin vùng lũ miền Trung không ngủ được, SGN xin phép được thu phí hội viên…".

Không hoa mỹ, không phô trương, bài viết đính kèm ngay thông tin tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (ngân hàng Agribank, STK 200111103333), kêu gọi mọi người đóng góp "tùy tâm" để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 13. Chính tính minh bạch này giúp bài đăng nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của cộng đồng.

Page đăng thông tin "thu phí hội viên" để ủng hộ vùng lũ miền Trung nhận được hàng nghìn lượt thích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cộng đồng mạng rủ nhau chuyển khoản: "Của ít lòng nhiều"

Nhiều người dùng lập tức hưởng ứng. Chị Hằng từ Tuyên Quang chuyển 500.000 đồng kèm lời nhắn nghẹn ngào: "Ở nơi địa đầu Tổ quốc, chẳng giúp được gì ngoài cầu nguyện. Xin gửi chút tấm lòng đến đồng bào…".

Một bạn trẻ khác viết: "Em không có nhiều, chỉ dăm ba chục nghìn. Mong mọi người bình an". Phần bình luận dưới bài viết nhanh chóng tràn ngập hình ảnh chuyển khoản, những bằng chứng rõ ràng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Hiện tượng này không chỉ dừng lại ở một vài hội nhóm. Từ các cộng đồng mua bán xe cũ, nhóm đồng hương cho đến những trang giải trí lớn, bài đăng với dòng chữ "thu phí 10.000 đồng/người/năm" xuất hiện dày đặc.

Nhưng người đọc hiểu rằng đó không phải khoản phí, mà là lời nhắc nhở đầy tinh tế: chỉ một hành động nhỏ bé cũng có thể góp phần cứu trợ người dân đang gặp nạn. Và thực tế, nhiều người đóng số tiền lớn hơn rất nhiều so với "mức phí định mức" ấy.

Không chỉ ở mạng xã hội, hàng trăm người ở TP.HCM thức xuyên đêm để kịp thời gửi hàng đến vùng lũ miền Trung ẢNH: UYỂN NHI

Tất cả xuất phát từ những hình ảnh thương tâm ở miền Trung những ngày qua: nhà cửa chìm trong biển nước, người già và trẻ nhỏ trú tạm trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ, tài sản bị nước lũ cuốn trôi trong khoảnh khắc. Đó là nỗi đau có thật khiến triệu trái tim người Việt Nam thắt lại.

Song song với những bài kêu gọi trên mạng, ngoài đời thực, hàng nghìn người vẫn ngày đêm gom hàng cứu trợ, băng qua những tuyến đường bị chia cắt để đưa từng thùng mì, bao gạo, áo ấm đến các vùng bị cô lập.

Người góp công, người góp của, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn được chia sẻ, dù chỉ bằng một chút khả năng nhỏ bé.

Xu hướng "thu phí hội viên" vì vậy không chỉ là trào lưu mang tính nhất thời, mà cho thấy sức mạnh của lòng nhân ái và sự kết nối trong cộng đồng. Ở thời điểm miền Trung còn oằn mình trước thiên tai, mỗi hành động nhỏ đều có thể trở thành điểm tựa cho đồng bào khó khăn.

Cơ quan chức năng TP.HCM đưa ra hướng dẫn cụ thể để người dân ủng hộ đúng cách, tránh lãng phí. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang và người dân tiếp tục ủng hộ nhu yếu phẩm để hỗ trợ vùng lũ. Nhờ sự chung tay của người dân, quần áo cứu trợ đã cơ bản đủ; hiện TP.HCM ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm cùng chăn, mền ấm. Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khuyến khích đóng góp các vật dụng sinh hoạt tạm như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu và một số thuốc thông thường theo hướng dẫn ngành y tế. Người dân lưu ý không gửi thực phẩm tươi sống hoặc dễ hư hỏng, đồng thời cần kiểm tra kỹ hạn sử dụng trước khi chuyển hàng.