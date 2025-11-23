Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Live Chạy đua cứu trợ miền Trung: PV Thanh Niên theo sát từng khu vực bị cô lập

Thanh Niên
Thanh Niên
23/11/2025 07:00 GMT+7

Người dân tại các rốn lũ ở Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa đang cần cứu trợ khẩn cấp sau trận lũ lịch sử. Phóng viên Thanh Niên có mặt tại các điểm cấp phát, ghi nhận nỗ lực cứu hộ cứu trợ từ hiện trường.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Sau trận lũ lịch sử, hàng ngàn người dân tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa và Gia Lai đang đối mặt tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và chỗ ở. Nhiều thôn xóm bị chia cắt vẫn chưa tiếp cận được hàng cứu trợ. Phóng viên Thanh Niên có mặt tại các rốn lũ miền Trung, tường thuật trực tiếp nỗ lực cứu hộ cứu trợ đang diễn ra từng giờ.

Tin liên quan

Lũ lịch sử: Báo Thanh Niên cứu trợ người dân vùng ngập lụt nặng

Lũ lịch sử: Báo Thanh Niên cứu trợ người dân vùng ngập lụt nặng

Hôm nay 22.11, mưa rất to từ Gia Lai đến Khánh Hòa gây ngập lụt diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở tăng cao. PV Thanh Niên tường thuật trực tiếp từ các rốn lũ.

Khám phá thêm chủ đề

cứu trợ miền trung Phóng viên Thanh Niên Cứu trợ lũ lịch sử Gia Lai Khánh Hòa Đắk Lắk thiếu lương thực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận