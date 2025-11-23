Sau trận lũ lịch sử, hàng ngàn người dân tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa và Gia Lai đang đối mặt tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và chỗ ở. Nhiều thôn xóm bị chia cắt vẫn chưa tiếp cận được hàng cứu trợ. Phóng viên Thanh Niên có mặt tại các rốn lũ miền Trung, tường thuật trực tiếp nỗ lực cứu hộ cứu trợ đang diễn ra từng giờ.