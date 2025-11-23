Tập trung cao độ cứu trợ nhân dân

Bảo vệ tính mạng người dân là trên hết

Tại Khánh Hòa, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến Trường tiểu học xã Diên Điền để thăm hỏi người dân đang tránh trú do ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân ứng cứu người dân bị cô lập tại P.Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: MINH CHÂU

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại tại xã Diên Điền (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Cùng tham gia đoàn công tác có Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chánh văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thị Thu Hà; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ NN-MT.

Xã Diên Điền là một trong những địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất tỉnh Khánh Hòa. Nước lũ dâng cao, chảy xiết đã khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh lao đao; nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, hư hỏng nặng, tài sản, hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay.

Theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 196 điểm của 54 xã, phường bị ngập lụt với gần 15.000 hộ dân; 126 điểm quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở; 14 người chết, 2 người mất tích, 20 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tập trung cao độ cho nhiệm vụ cấp bách cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Triển khai tất cả biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ những người đang bị mất tích; tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men.

"Cần bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, cung cấp kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân; chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế. Tuyệt đối không được để thiếu trường, thiếu lớp cho các con, các cháu, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng. Xây dựng, bố trí lực lượng, phương tiện sớm ổn định đời sống cho bà con theo phương châm "4 tại chỗ", "nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó". Chủ động phân bổ lương thực, thực phẩm, thuốc men kịp thời, đúng đối tượng.

Về khắc phục hạ tầng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương sửa chữa các hạng mục thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc, các công trình dân sinh cấp thiết. Chỉ đạo chặt chẽ vận hành hồ chứa thủy lợi, bảo đảm hiệu quả cắt giảm lũ, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập. Kiểm soát, phân luồng, không để người dân đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở; cảnh báo kịp thời những địa điểm có nguy cơ sạt, lún.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có người chết, mất tích; tích cực chăm lo điều trị hiệu quả cho người bị thương. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân tích cực, chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, nhất là trên không gian mạng.

Công tác ứng phó thiên tai phải triển khai kịp thời, quyết liệt

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác T.Ư làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, chia sẻ, động viên người dân vùng lũ Đắk Lắk ẢNH: HUY ĐẠT

Tham dự buổi làm việc có thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5…

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thiệt mạng trong mưa lũ; đồng thời đề nghị tỉnh tổ chức thăm viếng, hỗ trợ kịp thời, chu đáo cho thân nhân các nạn nhân. Ông biểu dương cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng Đắk Lắk, đặc biệt là quân đội, công an, đã nỗ lực ngày đêm thực hiện cứu hộ cứu nạn, đưa 11.500 hộ dân đến vùng an toàn. Khi nước rút, các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống.

Trước một số thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh nhanh chóng chấn chỉnh, cung cấp thông tin chính xác, không để gây hoang mang trong dân.

Phó thủ tướng nhấn mạnh công tác ứng phó thiên tai phải triển khai kịp thời, quyết liệt; ưu tiên cao nhất là cứu dân trong mưa lũ, bảo đảm lương thực, nước sạch, "không để ai thiếu đói, thiếu nước uống". Tỉnh cần khẩn trương phục hồi sản xuất, đưa đời sống người dân trở lại bình thường sớm nhất.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Đắk Lắk đánh giá đúng, đủ, sát thực tế thiệt hại để làm căn cứ phân bổ các nguồn hỗ trợ; lực lượng vũ trang tiếp tục hỗ trợ dân vệ sinh môi trường, dựng lại nhà cửa, "ổn định cuộc sống cho dân rồi mới rút quân". Ông lưu ý công tác phân bổ hàng cứu trợ phải công bằng, hợp lý, tránh nơi thừa, nơi thiếu; ưu tiên người già, người nghèo, gia đình chính sách và các hộ bị thiệt hại nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết từ ngày 15 - 21.11, địa phương hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng. Lượng mưa nhiều nơi vượt 1.700 mm; lũ trên các sông Ba, Kỳ Lộ, Bàn Thạch, Krông Na, Srêpốk… đều vượt mức lịch sử, gây ngập diện rộng. Đây là trận lũ lớn nhất nhiều thập niên, vượt trận lũ năm 1993.

Khánh Hòa thiệt hại nặng nề vì mưa lũ, ước tính hơn 1.000 tỉ đồng ẢNH: BÁ DUY

Tính đến 15 giờ ngày 22.11, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 44 người tử vong, 8 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ; hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và thủy lợi hư hỏng nặng; 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết, 180.000 ha cây trồng hư hại... Tổng thiệt hại ước gần 5.330 tỉ đồng, chưa tính tài sản trong hộ dân.

Tối 21 và sáng 22.11, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ dọc QL1 qua tỉnh Đắk Lắk; thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân P.Đông Hòa và các xã Tuy An Tây, Đồng Xuân, những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai lịch sử.