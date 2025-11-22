Bộ Quốc phòng mở kho dự trữ quốc gia cứu trợ người dân miền Trung

Nội dung công điện cho biết, trong tháng 11., do mưa, lũ lớn tại khu vực Trung bộ đã xảy ra tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều nơi, làm gián đoạn giao thông, chia cắt các tuyến đường huyết mạch, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và an toàn của nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới vùng lũ thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thực hiện Công điện số 226/CĐ-TTg ngày 21.11.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ; để tăng cường công tác quản lý, xuất cấp và sử dụng hàng dự trữ quốc gia nhằm tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của bộ về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung bộ.

Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 5, Quân khu 7 nghiên cứu đề xuất bộ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ theo đúng quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6 giờ sáng nay 22.11, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 68 người chết, mất tích. Trong đó, 55 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 27 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người); 13 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 2 người).

946 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3 nhà, Đà Nẵng 46 nhà, Quảng Ngãi 80 nhà, Gia Lai 29 nhà, Đắk Lắk 9 nhà, Khánh Hòa 5 nhà, Lâm Đồng 774 nhà); hiện còn 28.460 nhà ngập (Gia Lai 6.500 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà, Khánh Hòa 10.374 nhà); 79.908 ha lúa, hoa màu và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 3.244.312 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Bộ Quốc phòng đã điều động 16.999 lượt cán bộ chiến sĩ, 320 ô tô, 44 xuồng, 2 flycam, 3 chó nghiệp vụ, 4 máy bay trực thăng giúp nhân dân các tỉnh Trung bộ tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả mưa lũ; giúp dân di dời 2.624 hộ dân/9.377 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong đêm 21 và sáng 22.11, các đoàn công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ bà con những địa phương chịu hậu quả nặng nề trong đợt ngập lụt vừa qua.

Tại Khánh Hòa, đoàn do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả ngập lụt; đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bà con xã Diên Điền.

Đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm đồng bào vùng lũ, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở và ngập lụt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, dẫn đầu đã cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn P.Đông Hòa (Phú Yên cũ).

Tại Gia Lai, sáng 22.11, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm hỏi người dân tại thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai.