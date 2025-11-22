Tổng hợp địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ vùng lũ.

Nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của người dân TP.HCM, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ lụt đã cơ bản đầy đủ. Hiện TP.HCM ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu và một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn ngành y tế.

Người dân lưu ý, không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống (trái cây, bánh mì, các loại bánh tự làm, thực phẩm dễ hư hỏng…) do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn. Đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.