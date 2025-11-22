Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tổng hợp địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM

Thúy Liễu
Thúy Liễu
22/11/2025 19:33 GMT+7

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mở thêm nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến đóng góp, ủng hộ.

Báo Thanh Niên xin tổng hợp các địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM để người dân tiện theo dõi và đến đóng góp, ủng hộ.

1. Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM

Nhận tiền qua tài khoản VNĐ: 000870406009898, USD: 000884006001818 (Saigonbank).

Nhận hàng hóa trực tiếp. Liên hệ: anh Kỳ Nam (093.926.84.68).

2. Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM, số 5 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP.HCM

Liên hệ: anh Dương (0903.765.409).

3. 14 nhà ga tuyến metro số 1 gồm: Bến Thành, Nhà hát TP.HCM, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến xe Suối Tiên.

Liên hệ: anh Hoài Đức (0903.138.465).

Hàng hóa tiếp nhận tại các nhà ga metro sẽ được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để phân loại và gửi đến địa phương bị ảnh hưởng.

4. Trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tại 3 cơ sở:

  • Cơ sở 1: 201 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh
  • Cơ sở 2: 106 đường 30 Tháng 4, phường Phú Lợi
  • Cơ sở 3: 68 Lê Lợi, phường Vũng Tàu

5. Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, số 4A Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP.HCM

Liên hệ: chị Lâm Thị Thanh Phát (0981.875.772), hoặc anh Song Bình (0352.559.100).

6. Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, số 135 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM

Liên hệ: anh Nhật Anh (0938.147.000)

Tổng hợp địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM- Ảnh 1.
Tổng hợp địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM- Ảnh 2.

Dù chỉ mới có thông tin tiếp nhận tại Nhà văn hóa Sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia) nhưng nhiều sinh viên đã mang hàng hóa đến quyên góp

ẢNH: NGUYỄN SỰ

Xúc động tại Metro số 1: Hàng hóa cứu trợ chuyền tay hối hả gửi về miền Trung

7. Nhà thiếu nhi TP.HCM, số 36 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Liên hệ: anh Hùng (0919.309.938)

8. Cung văn hóa Lao động TP.HCM, số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM

Liên hệ: anh Thanh Phát (0981.875.772), hoặc anh Hoàng (0903.762.628).

9. Trung tâm Thanh niên công nhân TP.HCM, lô X01 - 6, Khu lưu trú công nhân Sadeco, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM

Liên hệ: anh Phong (0919.705.788)

10. Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (Quảng Trường Sáng Tạo, đường Lưu Hữu Phước, phường Đông Hòa, TP.HCM, Khu đô thị Đại học Quốc gia).

Liên hệ: chị My (091.9695.827)

11. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM, số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM

Liên hệ: anh Văn Nhiều (0974.079.009)

Thời gian tiếp nhận khẩn: Đề nghị các đơn vị đưa hàng về trước 10 giờ ngày 24.11.

Tổng hợp địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM- Ảnh 3.
Tổng hợp địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM- Ảnh 4.
Tổng hợp địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM- Ảnh 5.
Tổng hợp địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM- Ảnh 6.
Tổng hợp địa điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của TP.HCM- Ảnh 7.

Bộ Tư lệnh TP.HCM góp sức hỗ trợ đồng bào vùng lũ

ẢNH: HỮU TÂN

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và người dân ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ vùng lũ.

Nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của người dân TP.HCM, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ lụt đã cơ bản đầy đủ. Hiện TP.HCM ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu và một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn ngành y tế.

Người dân lưu ý, không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống (trái cây, bánh mì, các loại bánh tự làm, thực phẩm dễ hư hỏng…) do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn. Đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.

