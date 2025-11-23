Những ngôi làng trơ trụi sau lũ

Làng mạc nơi nào cũng hiện ra trong vẻ tang thương, đồng ruộng vẫn chìm trong nước bạc, đường làng đứt gãy, những mái nhà tốc nóc nằm chỏng chơ. Trong những ngôi nhà sập vách, đàn ông mắt trũng sâu vì mất ngủ nhiều đêm, phụ nữ khàn giọng vì dầm mưa, tóc bết lại vì gió lạnh.

B IỂN NƯỚC HỘI CƯ VÀ ƯỚC MƠ TRÔI THEO DÒNG LŨ

Trưa cùng ngày, đường vào thôn Hội Cư (xã Tây Hòa) vẫn ngập quá đầu người. Giữa mênh mông biển nước, hơn 30 con người nơi đây đang gắng gượng chống chọi với nỗi cơ cực kéo dài nhiều ngày, nhà sập, tài sản mất trắng, thiếu thuốc men, thiếu lương thực và bị cô lập tuyệt đối. Đêm 19.11, nước lũ lên nhanh đến mức họ chỉ kịp dắt díu nhau trú tạm trong căn nhà nhỏ của ban quản lý hồ chứa nước, chỗ che thân cuối cùng nhưng cũng chẳng đủ an toàn trước sức nước hung hãn.

Một căn nhà bị sập hoàn toàn ở thôn Hội Cư ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khi chiếc ca nô cứu hộ rẽ sóng tiến vào thôn, bà Võ Thị Thủy (57 tuổi) bật khóc, đôi tay run lên vì kiệt sức. Bà nấc nghẹn: "Sập hết rồi, nhà nào cũng vậy… Không còn gì nữa. Không có gì ăn, trẻ con bệnh cả, không có thuốc. Mất trắng rồi…". Tiếng bà lẫn vào tiếng gió, khiến nhiều người trong đoàn cứu hộ đỏ hoe mắt.

Lũ kéo dài khiến bệnh tật phát sinh, nhiều trẻ sốt cao nhưng không có nổi một viên thuốc. Ông Lê Tấn Đạt (60 tuổi) ngồi tựa mái tôn méo mó, giọng yếu đi: "Lương thực hết, nước sạch cũng nhiễm bẩn. Chăn gối, quần áo ấm… lũ cuốn mất hết rồi".

N ƠI NƯỚC RÚT ĐỂ LẠI NHỮNG PHẬN NGƯỜI ĐAU ĐỚN

Đường đến UBND xã Hòa Thịnh ngày 22.11 đông nghịt người. Các nhóm thiện nguyện, lực lượng chức năng mang từng gói mì, từng thùng nước đến chia cho bà con rốn lũ. Xã mất điện, không sóng điện thoại suốt nhiều ngày, khiến thông tin đồng bào gặp nạn bị ngắt quãng.

Đường vào xã Hòa Thịnh trưa 22.11 ẢNH: PHẠM HỮU

Khi nước rút, nhiều cái chết thương tâm mới dần lộ ra. Ở thôn Mỹ Hòa, con cháu tập trung trước căn nhà nhỏ của cụ Nguyễn Phùng (85 tuổi). Cụ sống neo đơn, cụt một chân. Đêm 19.11, nước lũ đổ về quá nhanh, cụ không kịp thoát, tử vong ngay trong căn nhà quen thuộc. Bà Võ Thị Dân (58 tuổi), cháu dâu của cụ, nghẹn lại: "Ai cũng lo chạy lũ, ca nô gọi không nghe… Đau đớn không gì bằng".

Chỉ vào vệt nước lũ còn in gần sát mái nhà, bà Dân nhớ lại đêm kinh hoàng: "Nước lên nhanh lắm. Một mình tôi ở nhà, chồng con đi làm xa. Nước dâng tới nóc, tôi phải leo lên mái chờ tới sáng. Đêm đó cứ nghĩ mình chết rồi".

Ba ngày đó, bà không có nổi một ngụm nước sạch. Đến khi đội cứu hộ đến, bà mới tin mình sống sót.

Một nhà dân ở xã Hòa Thịnh trưa 22.11 ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ông Trần Ngọc Đức, trưởng thôn Mỹ Hòa, đến sáng 22.11, thôn đã có 4 người không qua khỏi do lũ. Họ đều lớn tuổi, mang bệnh và không kịp chạy khi nước đổ về. "Xót xa quá! Tôi phải vào từng nhà có người mất để hỗ trợ", ông nói.

Tại hội trường thôn Phú Hữu, có 4 chiếc quan tài đặt sẵn. Người nhà có mặt nhưng không tìm nổi phương tiện vận chuyển vì đường ngập sâu.

Hòa Thịnh vốn là vùng trũng, nhưng hiếm khi ngập sâu như lần này. Nước lên chỉ trong vài giờ, cuốn phăng mọi vật dụng. Ba ngày bị cô lập là ba ngày người dân chạy đua giữ mạng: cơm gạo hết sạch, nước sạch cạn kiệt, nhiều người phải hứng nước mưa cầm cự. Có người kiệt sức vì lạnh, có người thức trắng nhiều đêm vì tiếng nước ào ạt dưới nền nhà.

85 người chết và mất tích Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, đến 18 giờ ngày 22.11, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 85 người chết và mất tích. Trong đó, 72 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 44, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5 người) và 13 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2 người). Đến chiều cùng ngày, Gia Lai không còn hộ gia đình bị ngập. Tại Đắk Lắk còn 4 xã, phường gồm: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, trong đó nhiều khu vực thuộc các xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu. Tại Khánh Hòa, theo báo cáo của địa phương, chỉ còn 87 hộ của các xã Diên Điền, Hòa Trí bị ngập lụt. Tại Lâm Đồng, còn 127 nhà dân ở các xã Nam Đà, Cát Tiên bị ngập lụt. Ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn hơn 258.000 khách hàng bị mất điện. Cũng theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, các địa phương vùng lũ miền Trung đang có nhu cầu rất lớn hỗ trợ để khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm khôi phục lại đời sống, sản xuất. Trong ngày, Gia Lai đề xuất hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3 tấn hóa chất Cloramine B, 100.000 viên khử khuẩn làm sạch nước Aquatabs. Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3 tấn hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng. Địa phương này cũng đề nghị hỗ trợ 80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn đậu giống các loại và giống vật nuôi trâu, bò, lợn, gà... cùng các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất sau lũ. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung kéo dài đến hết ngày 24.11. Từ ngày 25.11, mưa ở miền Trung giảm dần. Phan Hậu

C HẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN ĐỂ CỨU DÂN

Tại vùng lũ Đắk Lắk, công tác cứu trợ được triển khai với tốc độ chưa từng có. Ủy ban MTTQ VN tỉnh tiếp nhận 16.000 thùng nước, 6.000 thùng sữa, 1.000 thùng bánh kẹo, hơn 14.000 suất ăn nhanh. Toàn tỉnh huy động 12.500 người, nhiều ca nô, xuồng máy, xe chuyên dụng… liên tục vượt lũ cứu nạn.

Người dân thôn Hội Cư (xã Tây Hòa) mệt mỏi sau nhiều ngày dầm mưa, bị cô lập ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp, ngành huy động tối đa nguồn lực, bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Công tác khắc phục phải được triển khai theo phương châm "nước rút đến đâu, khắc phục đến đó"; tạm dừng những hoạt động không cấp thiết để tập trung cho nhiệm vụ trước mắt.

Các địa phương được quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc "4 tại chỗ", ưu tiên khôi phục giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và phân phối hàng cứu trợ đúng đối tượng. Việc dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị sập, tốc mái phải triển khai khẩn trương, phấn đấu chậm nhất đến Tết Nguyên đán, mọi gia đình đều có nơi ở ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo huy động mọi lực lượng sửa chữa, vệ sinh trường học, tạo điều kiện để học sinh trở lại lớp vào ngày 25.11. Các sở, ngành và đơn vị liên quan phải nhanh chóng khôi phục nước sạch, hệ thống điện, viễn thông và giao thông trên các tuyến trọng điểm; đồng thời tổ chức phân phối gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu ngay khi điều kiện cho phép.